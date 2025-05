Cháy tại khách sạn 6 tầng ở TP HCM

Ngày 13-5, Công an phường 8, quận Phú Nhuận phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP HCM điều tra vụ cháy khách sạn The Alcove.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, hơn 0 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng lên từ tầng 6 khách sạn The AIcove (rộng hơn 1.000 m2) ở đường Nguyễn Đình Chính, phường 8. Lúc này có nhiều khách lưu trú bên trong khách sạn.

Phát hiện cháy, nhân viên cùng khách hô hoán, đồng thời dùng bình chữa cháy mini dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành. Khói sau đó bao trùm khách sạn.

PC07 điều động nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa triển khai vòi rồng, phá cửa đưa được 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Khoảng 20 phút sau, hỏa hoạn được khống chế.

Bước đầu xác định tầng 6 bị cháy khoảng 200 m2, chủ yếu phục vụ thức ăn, rượu bia.

Đám cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân là chập điện tại khu vực tủ điện.