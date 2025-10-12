Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy tầng 15 chung cư ở TP HCM lúc trời đang mưa

12-10-2025 - 14:49 PM | Xã hội

Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

Ngày 12-10, Công an phường Tam Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Tam Phú.

Cháy tầng 15 chung cư ở TP HCM lúc trời đang mưa- Ảnh 1.

Nhiều cư dân thoát theo lối cầu thang bộ.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, căn hộ tầng 15 chung cư Tam Phú, đường Cây Keo, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ) bất ngờ bốc cháy, khói nhanh chóng lan sang các căn hộ xung quanh. Phát hiện cháy, bảo vệ gọi điện báo lực lượng chức năng.

Chuông báo cháy vang lên, nhiều người dân vội ôm con nhỏ chạy xuống đất theo lối cầu thang bộ. Lúc xảy ra cháy, tại chung cư xảy ra mưa lớn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động lính cứu hỏa cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Theo nhân chứng, vụ cháy xảy ra trong phòng ngủ căn hộ. Lúc đó chủ căn hộ không có nhà.

Đại diện phường Tam Bình hỏa hoạn nhanh chóng được khống chế, đến hơn 13 giờ, tình hình cư dân cũng đã được ổn định.

Chung cư Tam Phú gồm 2 tòa tháp chung cư cao, mỗi tòa nhà cao 21 tầng.

Cháy tầng 15 chung cư ở TP HCM lúc trời đang mưa- Ảnh 2.

Căn hộ xảy ra cháy.

Cháy tầng 15 chung cư ở TP HCM lúc trời đang mưa- Ảnh 3.

3 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Theo Anh Vũ

Người lao động

