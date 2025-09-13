Cháy xe container giữa đường, hé lộ bí mật ẩn giấu trong 195 thùng xốp khiến nhiều người giật mình

Mới đây, theo thông tin từ Công an xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng xử lý vụ cháy xe chở hàng trên địa bàn xã, đồng thời phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phối hợp tham gia dập tắt đám cháy

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8/9, Công an xã Mẫu Sơn nhận được tin báo về vụ cháy xe ô tô đầu kéo BKS 12H-040.93, rơ moóc 12RM-013.93 do ông Vi Văn Thoại (SN 1978, trú tại thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn) điều khiển, xảy ra tại Km10+150, tỉnh lộ 236 thuộc địa phận thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn.

Công an xã đã nhanh chóng có mặt, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức dập lửa. Đến 17h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Cận cảnh số thùng xốp chứa xúc xích không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe được đưa về trụ sở Công an xã để xử lý

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện trên rơ moóc có nhiều thùng xốp chứa hàng hóa đông lạnh (xúc xích) mang nhãn hiệu nước ngoài.

Công an xã Mẫu Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma và Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra, đưa toàn bộ số hàng cùng lái xe về trụ sở để làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 195 thùng xốp trắng đựng xúc xích (mỗi thùng chứa 20 gói), tổng trọng lượng 2.730kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân cháy và xử lý số hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.