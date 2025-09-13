Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy xe container, phát hiện gần 3 tấn xúc xích 'bẩn'

13-09-2025 - 07:19 AM | Thị trường

Trong quá trình khẩn trương khống chế ngọn lửa bùng phát bủa vây chiếc xe chở hàng, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới.

Ngày 12/9, Công an xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng xử lý, tổ chức dập lửa vụ cháy xe ô tô đầu kéo biển số 12H-040.93, rơ moóc 12RM-013.93 do ông Vi Văn Thoại (SN 1978), trú tại thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn điều khiển tại Km10+150, tỉnh lộ 236 thuộc địa phận thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn.

Cháy xe container, phát hiện gần 3 tấn xúc xích 'bẩn'- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy xe container ở khu vực xã Mẫu Sơn. Ảnh: H.L

Đám cháy xe container được khống chế, không gây thiệt hại về người. Đáng chú ý, quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện trên rơ moóc có nhiều thùng xốp chứa hàng hóa đông lạnh mang nhãn hiệu nước ngoài. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 195 thùng xốp trắng đựng xúc xích (mỗi thùng chứa 20 gói), tổng trọng lượng 2.730kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Cháy xe container, phát hiện gần 3 tấn xúc xích 'bẩn'- Ảnh 2.

Qua vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện gần 3 tấn hàng không rõ nguồn gốc chở trên xe ô tô. Ảnh: H.L

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân cháy và xử lý số hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Từ vụ trứng gà giả, kẹo Kera..., TP HCM sẽ lập danh sách đen các KOL tham gia truyền thông "bẩn"

Theo Nguyễn Duy Chiến

Tiền phong

