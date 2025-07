Chạy xe ngược chiều, người đàn ông còn đánh người giữa phố

Ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra lệnh giữ người, tạm giữ và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cương (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) và Vương Hữu Doanh (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại Liên Ấp, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Cương hành hung tài xế khác khi bị khiêu khích. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, 21 giờ 50 phút ngày 15-7, tại đoạn đường Lý Nhân Tông, phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Văn Cương điều khiển xe ô tô mang BKS 99A-460.xx đi ngược chiều với xe mang BKS 99H-049.xx do Ngô Văn Q. điều khiển. Do đường hẹp không thể di chuyển, anh Q. xuống xe có lời qua tiếng lại, cãi vã, khiêu khích dẫn đến việc Cương đánh anh Q..

Cương làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc xảy ra gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Lý Nhân Tông, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân khu vực xung quanh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Video clip vụ việc được Vương Hữu Doanh là bạn của Q. quay lại gửi lên nhóm zalo "Sixxteenn mới" và bị lan truyền trên mạng xã hội gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.