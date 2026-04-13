Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Chen chân” tham quan căn hộ mẫu K-Home Avenue

Ánh Dương | 13-04-2026 | Bất động sản

Kim Oanh Land vừa chính thức khai trương Sales Gallery, sa bàn và 3 căn hộ mẫu K-Home Avenue – dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore tiên phong tại khu Đông TP.HCM. Dù chưa mở bán nhưng khoảng 1.000 khách hàng đã đến tham quan, trải nghiệm căn hộ mẫu ngay trong ngày đầu tiên, minh chứng cho sức hút của thương hiệu căn hộ K-Home.

Sức hút của dự án nâng tầm chuẩn sống xanh

Nằm trong khuôn viên dự án (đường Nguyễn Ái Quốc – 25C, trung tâm hành chính Nhơn Trạch, Đồng Nai), Sales Gallery K-Home Avenue có quy mô khoảng 1ha, bao gồm khối kiến trúc chính và diện tích cảnh quan cây xanh, hồ cảnh quan được đầu tư chỉn chu theo "concept" sống xanh chuẩn Singapore, điểm nhấn nổi bật của dòng nhà ở xã hội mang thương hiệu K-Home.

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương Sales Gallery K-Home Avenue, Kim Oanh Land cũng đã chính thức khai trương sa bàn và 3 căn hộ mẫu để đón khách hàng tham quan, trải nghiệm nhằm hình dung chân thực về chất lượng cũng như không gian sống tương lai. Nhiều khách hàng cho biết đã bất ngờ khi chứng kiến một dự án nhà ở xã hội được đầu tư quy mô và bài bản, chất lượng như K-Home Avenue.

“Chen chân” tham quan căn hộ mẫu K-Home Avenue - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, chia sẻ tâm huyết phát triển dự án K-Home Avenue.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land, chia sẻ: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi thương hiệu căn hộ K-Home được khách hàng đánh giá rất cao và hôm nay tự hào tiếp tục giới thiệu dự án K-Home Avenue với mục tiêu nâng tầm chuẩn sống xanh cho cộng đồng. Đây là thành quả của quá trình khảo sát các dự án tại 4 quốc gia phát triển trước khi Kim Oanh Land quyết định lựa chọn áp dụng mô hình nhà ở chuẩn Singapore bởi tính ưu việt trong thiết kế, xây dựng nhưng giá thành vô cùng hợp lý".

Đến tham quan căn hộ mẫu từ rất sớm, anh Tần chia sẻ: "Căn 2 phòng ngủ của K-Home Avenue rất đẹp, cách bố trí không gian thông minh và nội thất cũng tinh tế. Dự án này có vị trí chiến lược và nội khu tích hợp tiện ích đa dạng nên tôi dự định sẽ chuyển gia đình về đây sinh sống".

“Chen chân” tham quan căn hộ mẫu K-Home Avenue - Ảnh 2.

Phối cảnh dự kiến Khu căn hộ K-Home Avenue

Gia đình anh Tùng và chị Trang thì cho biết khá bất ngờ trước lượng khách tham dự sự kiện quá đông. "Với lượng khách quan tâm đông đảo như thế này, không biết chúng tôi có thể may mắn mua được căn hộ khi chủ đầu tư chính thức giới thiệu sản phẩm ra thị trường hay không. Là nhà ở xã hội nhưng tôi nhận thấy K-Home Avenue còn vượt trội nhiều dự án nhà ở thương mại về vị trí lẫn thiết kế và hệ thống tiện ích nhưng thật bất ngờ khi chỉ cần số vốn ban đầu khoảng 150 triệu đồng là đã có thể sở hữu một căn hộ bàn giao đầy đủ nội thất chất lượng", anh Tùng nói.

4 dự án với 5.000 căn hộ chuẩn bị đến tay khách hàng

Tại sự kiện, ông Tô Duy Chinh – Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Kim Oanh Land cho biết công ty đang chuẩn bị đưa ra thị trường khoảng 5.000 căn hộ thuộc 4 dự án gồm K-Home Avenue (Nhơn Trạch), K-Home Cityview (Biên Hòa), K-Home Midtown và K-Home Skyview (Trảng Bom). Bên cạnh vị trí trung tâm các đô thị lớn và "chuẩn Singapore", các dự án này đều được phát triển theo hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE giúp tiết kiệm điện, nước và khí phát thải trong quá trình sử dụng.

"Riêng với dự án K-Home Avenue, Kim Oanh Land đã hợp tác với các đơn vị uy tín như Handong, Phan Vũ, Global Vireon Studio, Coninco… để đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ bàn giao vào cuối năm 2027. Vật liệu hoàn thiện dự án cũng được chọn lọc từ các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế", ông Chinh nhấn mạnh.

“Chen chân” tham quan căn hộ mẫu K-Home Avenue - Ảnh 3.

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ tại K-Home Avenue bàn giao cho khách hàng

Kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Long Thành trong 10 phút di chuyển và cách trung tâm tài chính Thủ Thiêm, đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 15–20 phút, giai đoạn 1 K-Home Avenue gồm 4 block cao 12 tầng với 1.104 căn hộ, đa dạng loại hình từ studio, 1 phòng ngủ+ và 2 phòng ngủ. Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích nội khu đa dạng như trường học, hồ bơi người lớn và trẻ em, công viên, trạm sạc xe điện, sân chơi trẻ em, khu tập gym ngoài trời, khu BBQ, vườn thư giãn… cùng dãy shophouse đa ngành nghề, hướng đến kiến tạo môi trường sống xanh, đầy đủ tiện nghi cho các cư dân tương lai. Sau khi bàn giao, dự án sẽ được K-City quản lý – vận hành chuyên nghiệp trên nền tảng công nghệ thông minh.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên