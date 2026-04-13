Khánh Hòa: Chấn chỉnh tình trạng đăng tin BĐS sai sự thật

Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tăng cường quản lý, kiểm soát nhằm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch và phát triển lành mạnh.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết "Giăng bẫy nhà ở xã hội trên mạng" đăng tải ngày 7-4. Phản ánh chiêu trò mạo danh chủ đầu tư, trục lợi qua việc thu phí làm hồ sơ, tiền "đặt cọc thiện chí", bán "suất ngoại giao"...

Một trang mạng rao 5 "suất ngoại giao"

Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị lực lượng công an cấp xã, phường phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật về bất động sản. Những hành vi này được xác định có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, tín dụng và tâm lý nhà đầu tư.

Đối với chính quyền địa phương, UBND các xã, phường phải rà soát, thống kê đầy đủ các sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới bất động sản trên địa bàn, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15-4-2026 để phục vụ công tác quản lý.

Giá NƠXH phải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thế nhưng, nhiều trang đã có giá dự kiến tại dự án phường Bắc Nha Trang hay khu đô thị An Bình Tân ở mức 25-27 triệu đồng/m²

Với các chủ đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu chỉ được phép đưa bất động sản vào kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Đặc biệt, nghiêm cấm việc mở bán hoặc huy động vốn khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Đáng chú ý, các sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới chưa đủ điều kiện theo quy định buộc phải tạm ngừng hoạt động kể từ thời điểm ban hành văn bản. Việc kinh doanh dịch vụ bất động sản khi chưa đáp ứng yêu cầu pháp lý sẽ bị xử lý nghiêm.

Đối với cá nhân hành nghề môi giới, quy định nêu rõ chỉ được hoạt động khi có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực và phải làm việc trong doanh nghiệp hợp pháp.

Các trường hợp sử dụng chứng chỉ không đúng quy định hoặc hành nghề "chui" sẽ bị công khai thông tin và xử lý theo pháp luật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đặc biệt cảnh báo đối với NƠXH, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chấn chỉnh việc nộp hồ sơ. Trong đó lưu ý, nghiêm cấm tổ chức, cá nhân môi giới, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, "cò mồi", thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm hồ sơ trúng", rao bán "suất ngoại giao" và rao thông tin mua bán nhà ở xã hội trái quy định.

Sở Xây dựng công khai các cá nhân đủ điều kiện hành nghề môi giới BĐS

Người mua nhà ở xã hội cần chủ động tìm hiểu Cẩm nang hướng dẫn người dân tiếp cận nhà ở xã hội tại tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, người mua tiếp cận thông tin về nhà ở xã hội từ các kênh chính thống như: Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án, trang thông tin chính thức của chủ đầu tư.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc siết chặt quản lý lần này là cần thiết trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều biến động, xuất hiện tình trạng thông tin thiếu minh bạch, gây nhiễu loạn giá cả.

Các giải pháp đồng bộ được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự, bảo vệ quyền lợi người dân và nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.