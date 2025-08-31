Chi 2.400 tỷ đồng cho “campus y tế” xanh đầu tiên tại Việt Nam: Có gì trong đó?

Một cụm y tế chuyên sâu với bệnh viện, trường y khoa hiện đại đang dần hình thành tại Bình Chánh, TP HCM. Đây được xem là “campus y tế” đầu tiên ở Việt Nam, mang đến cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe: đề cao sự gắn kết giữa con người và môi trường tự nhiên.

Mới đây, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – cơ sở 2 trong khu “campus y tế” này – đã chính thức đi vào hoạt động. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới của ngành đào tạo y khoa mà còn nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại Cụm y tế Tân Kiên. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Y tế gắn liền không gian xanh

Điểm nhấn của “campus y tế” Tân Kiên là triết lý “y tế xanh” – mô hình viện–trường đầu tiên trong nước được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Trên khuôn viên hàng chục hecta, ngoài giảng đường, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, còn có hạ tầng giao thông đồng bộ, khu thể thao, công viên và cảnh quan cây xanh.

Sau giai đoạn một, TP HCM đang mở rộng quy hoạch cụm y tế Tân Kiên từ 55 ha lên 73 ha, với nhiều dự án trọng điểm như Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 1.000 giường, Ngân hàng Máu, Trung tâm tầm soát bệnh bằng công nghệ cao và Bệnh viện thực hành của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Khu vực này sẽ được phát triển theo mô hình y tế xanh, có công viên, sân thể thao, khu dịch vụ cộng đồng và nhà lưu trú cho thân nhân bệnh nhân. Không gian xanh không chỉ tạo sự thân thiện, hiện đại mà còn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong và sau điều trị nhờ tác động tích cực từ thiên nhiên.

Ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án, nhấn mạnh: “Sinh viên, giảng viên, nhân viên y tế và cả bệnh nhân đều có thể tìm thấy sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần trong chính môi trường này.”

Không gian xanh vì thế được xem như liệu pháp bổ trợ, giúp giảm căng thẳng, rút ngắn thời gian phục hồi cho bệnh nhân, đồng thời tạo điều kiện học tập – nghiên cứu hiệu quả hơn.

Khuôn viên trường được trồng cây xanh.

Thiên nhiên – “đơn thuốc” miễn phí

Xu hướng này phù hợp với các nghiên cứu y khoa trên thế giới. Tại Canada, chương trình PaRx do BC Parks Foundation khởi xướng khuyến khích bác sĩ “kê đơn thiên nhiên”. Hơn 11.000 nhân viên y tế tham gia, khuyên bệnh nhân dành ít nhất hai giờ mỗi tuần hòa mình vào cây xanh, công viên hoặc không gian ngoài trời.

Theo tiến sĩ Melissa Lem – Giám đốc PaRx, mỗi tháng có khoảng 30.000 “đơn thuốc thiên nhiên” được kê, mang lại lợi ích rõ rệt: giảm hormone căng thẳng cortisol, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nhiều nghiên cứu tại Phần Lan cũng cho thấy, những người đi dạo công viên ba đến bốn lần mỗi tuần dùng thuốc trị rối loạn tinh thần ít hơn 33%, thuốc hạ huyết áp ít hơn 36% và thuốc hen suyễn ít hơn 26% so với nhóm ít tiếp xúc không gian xanh.

Thiên nhiên – “đơn thuốc” miễn phí của con người.

Từ bệnh viện đến không gian chữa lành

Tại khu “campus y tế” Bình Chánh, ngoài hạ tầng y tế, quy hoạch đặc biệt chú trọng công viên, sân thể thao và khu lưu trú. Cách tiếp cận này không chỉ phục vụ khám chữa bệnh, mà còn giúp bệnh nhân và gia đình giảm bớt căng thẳng, lo âu trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Đoàn Thu Hồng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, nhận định: “Bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn phải là nơi phục hồi toàn diện, giúp người bệnh tìm lại sự cân bằng từ môi trường tự nhiên”.

Với định hướng này, TP HCM kỳ vọng cụm y tế Tân Kiên sẽ sánh ngang các mô hình hiện đại tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc hay Singapore, đồng thời giảm tải cho hệ thống bệnh viện nội đô. Quan trọng hơn, đây là bước đi khẳng định triết lý chăm sóc sức khỏe toàn diện: gắn liền y tế với không gian sống xanh và bền vững.