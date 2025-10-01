Chi 29 triệu đồng mua cá quý nuôi 4 năm, đang thay nước thì cá chết liền kiện công ty nước: “Phải bồi thường 277 triệu vì tôi quá suy sụp”

Cá rồng, đặc biệt là giống cá rồng đỏ châu Á Huyết Long (Red Arowana), từ lâu đã được xem là loài cá cảnh quý hiếm, được người chơi ưa chuộng nhờ vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy. Theo quan niệm của người Trung Quốc, cá rồng là biểu tượng của may mắn, tài lộc, hạnh phúc và có khả năng trừ tà. Chính vì vậy, giá trị của chúng trên thị trường nước này không hề nhỏ, dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ (NDT), tức hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Một người đàn ông họ Triệu, sống ở làng Tô Đà, ngoại ô Bắc Kinh, đã nuôi dưỡng một con cá rồng đỏ suốt 4 năm và coi đó là “bảo vật” của gia đình. Ban đầu, ông Triệu mua chú cá này từ năm 2019 với giá 8.000 NDT (hơn 29 triệu đồng). Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, đến cuối năm 2023, con cá dài khoảng 70 cm và được định giá thị trường khoảng 45.000 NDT (tương đương 166 triệu đồng).

Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã khiến cả gia đình ông Triệu rơi vào cảnh tiếc nuối. Trong lúc ông đi vắng, mẹ ông thay nước cho bể cá thì chú cá rồng đỏ quý hiếm bỗng nhiên chết. Ông Triệu khẳng định, với một con cá rồng đỏ trưởng thành dài 70 cm, giá bán có thể lên tới hàng chục nghìn NDT. Sự ra đi đột ngột của nó khiến cả nhà vô cùng đau lòng, bởi nhiều năm qua, việc chăm sóc và ngắm nhìn cá rồng đã trở thành một phần đời sống tinh thần của gia đình.

Ông Triệu cho rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cá rồng chính là nguồn nước mới. Theo ông, trước đây cả làng sử dụng nước giếng. Nhưng vào cuối năm 2023, hệ thống cấp nước được thay thế bằng nước máy thành phố mà không có thông báo rõ ràng, khiến gia đình ông không kịp chuẩn bị.

Cho rằng sự việc này gây thiệt hại cả về kinh tế lẫn tinh thần, ông Triệu đã khởi kiện ủy ban làng, cơ quan quản lý nhà đất và công ty cấp nước. Ông yêu cầu ba đơn vị này phải bồi thường 75.000 NDT (hơn 277 triệu đồng), bao gồm giá trị con cá quý. Ngoài ra, ông còn đề nghị bồi thường thêm 5.000 NDT (hơn 18,5 triệu đồng) cho tổn thất tinh thần, do cái chết của con cá khiến gia đình suy sụp.

Cá rồng đỏ (Huyết Long)

Tuy nhiên, tại tòa án, cả ba bị đơn đều phủ nhận trách nhiệm. Đại diện các đơn vị cho biết họ đã bắt đầu tuyên truyền, thông báo về việc thay đổi hệ thống cấp nước từ tháng 8/2023. Ủy ban làng Tô Đà thậm chí còn đưa ra bằng chứng, khẳng định đã đăng tải thông báo trong nhóm WeChat chung của cả làng.

Theo nội dung thông báo, chính quyền địa phương nêu rõ: “Vì công ty nước cần nối đường ống dẫn chính nên chúng tôi sẽ cúp nước từ 23h đến 2h sáng hôm nay. Vui lòng dự trữ nước trước. Ngoài ra, việc nối đường ống chính nghĩa là đấu nối với hệ thống cấp nước máy thành phố. Từ đó hệ thống cung cấp nước của cả làng sẽ được chuyển đổi thành nước máy.”

Mặc dù vậy, ông Triệu vẫn cho rằng thông báo chưa rõ ràng, không nêu chi tiết về thời điểm chính thức chuyển đổi hệ thống cấp nước, khiến người dân dễ bỏ sót thông tin quan trọng.

Sau khi xem xét bằng chứng, Tòa án Bắc Kinh kết luận, lỗi trong vụ việc thuộc về nguyên đơn họ Triệu. Hội đồng xét xử nhận định, thông tin về việc thay đổi nguồn nước đã được chính quyền địa phương truyền đạt đầy đủ. Chính sự chủ quan của ông Triệu trong việc cập nhật thông báo và kiểm tra nguồn nước trước khi thay mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố. Do đó, ủy ban làng Tô Đà (Bắc Kinh), cơ quan quản lý nhà đất và công ty cấp nước không phải bồi thường. Ngược lại, ông Triệu còn phải tự chi trả toàn bộ chi phí kiện tụng cho vụ việc này.

(Theo Sohu)



