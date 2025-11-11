Chỉ 300 triệu đồng sở hữu căn hộ trung tâm phố biển

Dòng tiền di chuyển

Có sẵn một khoản tiết kiệm trong tay, nhiều tháng nay chị Phương Lê tìm kiếm căn hộ tại khu Tây và khu Đông Hà Nội - hai vùng đang có nguồn cung căn hộ mới lớn nhất thủ đô để mua với mục đích cho thuê và tích sản. Chị Lê tính toán, nếu gửi ngân hàng 2 tỷ đồng thì một năm lợi nhuận chỉ khoảng 90-100 triệu đồng. Trong khi nếu mua được căn hộ tầm 2 tỷ đồng và cho thuê được khoảng 10 triệu đồng/tháng, thì lợi nhuận tương ứng là 120 triệu đồng/năm. Điều này mang lại lợi ích kép khi căn hộ gia tăng giá trị theo thời gian cũng như giữ được dòng tiền không bị trượt giá.

Tuy nhiên, có cố gắng chị Lê cũng không tìm được dự án nào còn căn hộ 1 phòng ngủ khoảng trên dưới 2 tỷ đồng.

Ngay từ quý 1/2025, báo cáo của Savills đã cho biết Hà Nội không còn căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng. Báo cáo thị trường BĐS 9 tháng 2025 của Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cũng xác nhận: khoảng 80% nguồn cung mở bán mới trên thị trường HN - TP.HCM có giá trên 80 triệu đồng/m².

Xu hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư đã xuất hiện từ quý 2/2025 khi các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền về phía Nam hoặc quan tâm nhiều hơn tới các thị trường giàu tiềm năng về du lịch hoặc thu hút dân cư cơ học.

Q1 Tower - suất đầu tư "đúng thời điểm" cho những nhà đầu tư tiên phong

Sau khi tìm hiểu kỹ các thị trường, chị Phương Lê đã quyết định đầu tư căn hộ tại dự án Q1 Tower Quy Nhơn. Đây là một trong những dự án đang rất thu hút người mua để sinh sống, làm việc cũng như để cho thuê, khai thác dòng tiền ổn định từ khách du lịch, khách đi công tác ngắn ngày, dài ngày và khách thuê sinh sống lâu dài do chuyển công tác từ các nơi về trung tâm hành chính của tỉnh mới Gia Lai sau sáp nhập địa giới hành chính.

Nằm ở số 1 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), dự án Q1 Tower không chỉ sở hữu vị trí "độc tôn", cận thị, cận biển, cận quảng trường trung tâm, công viên…mà còn hưởng trọn các ưu điểm của một sản phẩm bất động sản giá trị, bao gồm: vị trí, chất lượng sản phẩm, tiềm năng tăng giá và uy tín của Nhà phát triển.

Căn hộ Dual-life City Apartment Q1 Tower hiện đại, đa công năng

Đặc biệt, các căn hộ tại Q1 Tower được kiến tạo theo mô hình căn hộ Dual-life City Apartment (không gian sống kép - kết hợp yếu tố sống nghỉ dưỡng và tiện ích đô thị), lần đầu xuất hiện ở Quy Nhơn. Sở hữu một căn hộ Dual-life City Apartment, chủ sở hữu có thể sinh sống, làm việc, nghỉ dưỡng với tiện ích all-in-one, hoặc có thể khai thác cho thuê, lợi nhuận hấp dẫn hơn lãi suất ngân hàng, đồng thời là kênh tích sản tiềm năng, an toàn, giá trị.

Tiềm năng này được bảo chứng khi mới đây Quy Nhơn được tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet xếp hạng top 25 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh và là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng "Best in travel 2026". Theo lãnh đạo các phường trung tâm tại Quy Nhơn, trong thời gian tới chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mở ra tiềm năng lớn cho dịch vụ lưu trú cũng như thương mại dịch vụ logistics cho ngành du lịch.

Thực tế, công suất phòng khách sạn 4-5 sao tại Quy Nhơn luôn đạt tới 80% vào mùa cao điểm, trong khi thành phố này đang còn thiếu hụt sản phẩm căn hộ cao cấp 5 sao, các khách sạn đạt chuẩn 5 sao tại trung tâm cũng chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay.

Đầu tư căn hộ Q1 Tower, nhà đầu tư có thể hưởng lợi kép từ dòng tiền ngắn hạn và giá trị tăng trưởng dài hạn, khả năng sinh lợi từ 6–8%/năm là hiện hữu. Đồng thời biên lợi nhuận tăng giá rất tiềm năng khi suất đầu tư chỉ từ nhỉnh 2 tỷ đồng, trong khi một căn hộ tương tự tại Đà Nẵng hay Nha Trang đều đang ở mức 3-5 tỷ đồng. Làm một phép tính đơn giản cũng có thể thấy căn hộ tại Quy Nhơn ít nhất còn dư địa tăng giá từ 30–50%.

Sở hữu căn hộ Q1 Tower với suất đầu tư hấp dẫn khi khách hàng chỉ cần thanh toán ~300 triệu cho đến khi nhận bàn giao căn hộ

Chị Phương Lê đã tìm hiểu rất kỹ dự án cũng như tin tưởng uy tín của Nhà phát triển dự án, pháp lý đầy đủ và tiến độ chuẩn chỉ. Chị chọn phương án đóng khoảng 300 triệu đồng, giãn tiến độ thanh toán chia nhỏ dòng vốn đóng theo chu kỳ chỉ từ 2%- 5%/ tháng.

"Phương án giãn thanh toán hết sức hợp lý với các nhà đầu tư có dòng vốn nhỏ nhưng muốn được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Giá thuê căn hộ này khi đi vào vận hành chắc chắn cao hơn căn hộ 1 phòng ngủ ở Hà Nội, tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản cũng mạnh hơn vì quỹ đất trung tâm Quy Nhơn cũng đang ngày một khan hiếm, những sản phẩm ở vị trí trung tâm chắc chắn sẽ còn tăng giá mạnh trong tương lai", chị Lê phân tích.

Rất nhiều nhà đầu tư đã chuyển dòng tiền về thị trường Quy Nhơn như chị Phương Lê. Báo cáo khảo sát thị trường của VARS cho thấy, phân khúc căn hộ trung – cao cấp đang là điểm sáng thị trường Quy Nhơn, với sức mua đến từ nhu cầu ở thực, đầu tư cho thuê và dòng tiền đổ về từ các nhà đầu tư phía Bắc, miền Nam.

G.Empire Group - đơn vị phân phối và tiếp thị độc quyền dự án Q1 Tower cũng xác nhận, lượng khách hàng Hà Nội quan tâm căn hộ Q1 Tower đang tăng mạnh trong khi số lượng căn cung cấp ra thị trường hữu hạn, chỉ 100 căn trong Quý 4/2025.

"Quy Nhơn hiện chưa có sản phẩm căn hộ trung tâm all-in-one như Q1 Tower. Đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư đến sớm, sở hữu căn hộ cao cấp, đa công năng, đa giá trị, hưởng trọn 4 nhịp tăng giá khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới", đại diện G.Empire Group khẳng định.