Chi 3,9 tỷ USD mua công ty y tế, Amazon giờ tung AI có thể đọc hồ sơ bệnh án người dùng

Theo trang tin TechCrunch, Amazon đã thông báo mở rộng quyền truy cập đối với trợ lý AI y tế của hãng lên website và ứng dụng Amazon.

Trợ lý này có tên Health AI, trước đây chỉ khả dụng trên ứng dụng của One Medical, công ty chăm sóc sức khỏe mà Amazon mua lại với giá 3,9 tỷ USD vào năm 2023.

Health AI có thể trả lời các câu hỏi, giải thích hồ sơ sức khỏe, quản lý việc gia hạn đơn thuốc, đặt lịch hẹn và nhiều tác vụ khác.

Theo Amazon, người dùng không cần đăng ký gói Amazon Prime hoặc trở thành thành viên One Medical mà vẫn có thể sử dụng trợ lý này.

Amazon cho biết mặc dù Health AI có thể trả lời các câu hỏi sức khỏe mang tính tổng quát mà không cần truy cập thông tin y tế cá nhân, nhưng công cụ này được thiết kế như một trợ lý sức khỏe cá nhân hóa, có khả năng đưa ra hướng dẫn phù hợp hơn và thực hiện các hành động như kết nối người dùng với chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các phương án điều trị.

Tất nhiên, việc chia sẻ thông tin sức khỏe với AI vẫn đi kèm nhiều rủi ro. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo người dùng không nên làm điều này, đồng thời lưu ý rằng nhiều công ty đang sử dụng các cuộc trò chuyện của người dùng để huấn luyện mô hình AI.

Trong thông báo của mình, Amazon cho biết hãng huấn luyện “mô hình Health AI dựa trên những mẫu dữ liệu đã được trừu tượng hóa mà không trực tiếp nhận dạng thông tin cá nhân”.

Ví dụ, nếu nhiều bệnh nhân cùng đặt câu hỏi về tương tác giữa các loại thuốc, Amazon có thể sử dụng những mẫu dữ liệu này, trong khi vẫn giữ kín danh tính bệnh nhân để cải thiện khả năng phản hồi của Health AI đối với các câu hỏi tương tự.

Công ty cũng cho biết mọi tương tác với Health AI đều diễn ra trong một môi trường tuân thủ Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Bảo hiểm Y tế của Mỹ (HIPAA) và các cuộc trò chuyện được bảo vệ bằng “mã hóa và cơ chế kiểm soát truy cập nghiêm ngặt”.

Trong email gửi tới trang tin TechCrunch, Amazon cho biết chỉ những nhân sự được ủy quyền và những người cần quyền truy cập để thực hiện các chức năng công việc được HIPAA cho phép, chẳng hạn như bảo trì dịch vụ, đảm bảo chất lượng lâm sàng và xử lý sự cố kỹ thuật, mới có thể xem dữ liệu hội thoại.

Với sự cho phép của người dùng, Health AI sẽ truy cập thông tin sức khỏe của họ thông qua Health Information Exchange (HIE), hệ thống bảo mật cấp quốc gia của Mỹ dùng để chia sẻ dữ liệu y tế của bệnh nhân.

Amazon cho biết Health AI sau đó có thể diễn giải kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và hồ sơ bệnh án nhằm cung cấp các câu trả lời chính xác, mang tính cá nhân hóa liên quan đến triệu chứng và thuốc men của người dùng.

Nếu cần được chăm sóc chuyên môn, Health AI có thể kết nối người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ của One Medical.

Thành viên đăng kí gói Prime của Amazon tại Mỹ sử dụng Health AI sẽ nhận được tối đa năm lượt tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí qua tin nhắn trực tiếp với chuyên gia của One Medical đối với hơn 30 tình trạng phổ biến, bao gồm cảm lạnh và cúm, dị ứng, trào ngược axit dạ dày, viêm kết mạc, nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), chăm sóc da chống lão hóa, rụng tóc và nhiều vấn đề khác.

Người dùng không đăng ký Prime vẫn có thể kết nối với các chuyên gia của One Medical thông qua hình thức trả phí theo từng lần khám của Amazon.

Người dùng có thể đăng ký sử dụng Health AI trên trang Amazon Health. Khi Amazon mở rộng quyền truy cập, người dùng sẽ nhận được email thông báo khi trợ lý này khả dụng đối với tài khoản của họ.

Sau khi được cấp quyền truy cập, người dùng cần tạo mới hoặc đăng nhập vào hồ sơ Amazon Health cá nhân của mình.

Sau đó, họ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nhập câu hỏi sức khỏe vào Health AI trên Amazon.com hoặc trong ứng dụng Amazon.

Người dùng có thể đặt những câu hỏi như: “Bạn có thể giải thích kết quả xét nghiệm cholesterol gần đây của tôi và ý nghĩa của chúng đối với sức khỏe của tôi không?” hoặc “Tôi đang bị nghẹt mũi và đau họng, tôi nên làm gì?”

Động thái mở rộng Health AI của Amazon diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ AI phổ biến đang nhanh chóng thâm nhập vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Vào tháng 1, OpenAI đã ra mắt ChatGPT Health, phiên bản chatbot được thiết kế chuyên biệt để trả lời các câu hỏi về sức khỏe. Một tuần sau đó, Anthropic cũng công bố sản phẩm tập trung vào y tế của riêng mình mang tên Claude for Healthcare.

Như vậy, việc Amazon mở rộng phạm vi tiếp cận của Health AI, cùng với sự xuất hiện của ChatGPT Health từ OpenAI hay Claude for Healthcare từ Anthropic, là minh chứng rõ nét cho thấy các “ông lớn” công nghệ đang dồn lực chạy đua vào thị trường y tế kỹ thuật số.

Làn sóng ra mắt liên tiếp các sản phẩm, ứng dụng AI chăm sóc sức khỏe này không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của giới công nghệ đối với việc tối ưu hóa trải nghiệm y tế cá nhân, mà còn hứa hẹn sẽ tái định hình cách người dùng tiếp cận và quản lý sức khỏe trong kỷ nguyên số.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI y tế cũng đặt ra một bài toán lớn về ranh giới giữa sự tiện lợi và an toàn thông tin. Việc các tập đoàn công nghệ thu thập dữ liệu để huấn luyện mô hình luôn là chủ đề gây tranh cãi và khiến người dùng e ngại.

Do đó, để những trợ lý AI này thực sự trở thành cánh tay nối dài đáng tin cậy của ngành y tế, các doanh nghiệp sẽ phải chứng minh được cam kết bảo mật tuyệt đối, đồng thời vượt qua các rào cản nghiêm ngặt về mặt pháp lý như chứng nhận HIPAA của Mỹ trước khi muốn phổ biến rộng rãi ra toàn cầu.

*Theo TechCrunch