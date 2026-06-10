Từng giảm 18kg nhờ Apple Watch, cựu sếp Rakuten lập startup bán thiết bị AI đọc sóng não giá hơn 5 triệu đồng

Hình ảnh minh hoạ thiết bị đeo Awear nhằm theo dõi sóng não liên tục.

Theo trang tin Tech Crunch, một startup mang tên Awear đang phát triển thiết bị đeo theo dõi hoạt động não bộ với tham vọng sẽ trở thành thương hiệu nổi tiếng trong tương lai gần.

Thiết bị của Awear được kỳ vọng sẽ giúp người dùng nhận biết sớm tình trạng căng thẳng kéo dài trước khi chúng phát triển thành các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ý tưởng này được khởi nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân của Antonio Forenza, cựu trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Rakuten Symphony, công ty viễn thông thuộc tập đoàn Rakuten của Nhật Bản.

Vài năm trước, Apple Watch đã giúp ông giảm được 40 pound (tương đương với hơn 18 kg) cân nặng nhờ khả năng đếm bước chân và theo dõi lượng calo tiêu hao.

Thành công đó khiến Forenza đặt ra một câu hỏi khác: liệu có thiết bị nào có thể giúp con người “giảm bớt căng thẳng” theo cách tương tự hay không.

Ông chia sẻ rằng: “Tôi muốn giảm 40 pound căng thẳng và nhận ra rằng hiện nay chưa có thiết bị đeo nào làm được điều đó”.

Nhận thấy khoảng trống trên thị trường sức khỏe tiêu dùng, ông quyết định tự phát triển giải pháp của riêng mình.

Để hiện thực hóa ý tưởng, Forenza tận dụng công nghệ đo điện não đồ (EEG), công nghệ đã tồn tại hơn 100 năm nhằm phát hiện và đo lường hoạt động điện của não bộ.

EEG vốn được sử dụng rộng rãi trong y học để hỗ trợ chẩn đoán các bệnh như động kinh hay rối loạn giấc ngủ.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng có thể phát hiện trạng thái căng thẳng tâm lý thông qua việc theo dõi các sóng não tần số cao, hay còn gọi là sóng beta.

Khi các sóng beta hoạt động với cường độ cao trong thời gian dài, chúng có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức, mất ngủ và suy giảm sức khỏe tinh thần.

Từ nền tảng đó, Forenza đã hợp tác với các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư y sinh để phát triển Awear, một thiết bị nhỏ được đeo phía sau tai nhằm theo dõi sóng não liên tục.

Hình ảnh chân dung ông Antonio Forenza

Dữ liệu thu thập được sẽ được truyền tới ứng dụng đi kèm, nơi hệ thống phân tích trạng thái cảm xúc của người dùng và đưa ra các khuyến nghị được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo nhằm kiểm soát căng thẳng cũng như cải thiện khả năng phục hồi cảm xúc.

Mục tiêu của thiết bị là phát hiện căng thẳng trước khi quá muộn

Theo ông Forenza, một trong những thách thức lớn nhất là con người thường không nhận ra mình đang chịu áp lực kéo dài.

Ông cho biết: “Não bộ của chúng ta có khả năng tự điều chỉnh tuyệt vời và khiến chúng ta tin rằng mình không bị căng thẳng”.

Ông nói thêm: “Việc rơi vào trạng thái “chiến đấu hoặc bỏ cuộc” đôi khi là điều bình thường. Đó là một phần bản năng tự nhiên của con người. Nhưng nếu mắc kẹt trong trạng thái đó liên tục, nó sẽ dẫn đến căng thẳng mãn tính, trầm cảm và lo âu”.

Theo nhà sáng lập này, Awear được thiết kế để giúp người dùng chủ động nhận biết các dấu hiệu căng thẳng quá mức trước khi chúng gây ra những tác động tiêu cực tới sức khỏe.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của thiết bị này sẽ cần được kiểm chứng thêm thông qua quá trình sử dụng và đánh giá từ chính người dùng trong thực tế.

Bên cạnh đó, Awear đã là một trong những startup lọt vào vòng chung kết Startup Battlefield 200 tại TechCrunch Disrupt 2025. Công ty cũng giành chiến thắng ở hạng mục sức khỏe trong cuộc thi thuyết trình dành cho startup.

Song song với kế hoạch thương mại hóa, thiết bị này đang được khoa Tâm thần học của Đại học Stanford thử nghiệm nhằm phát hiện tình trạng lú lẫn và mất định hướng ở bệnh nhân cao tuổi sau phẫu thuật.

Dù vậy, Forenza cho biết trọng tâm của công ty vẫn là thị trường tiêu dùng cá nhân, tương tự cách thương hiệu nhẫn thông minh Oura Ring và nhiều thương hiệu thiết bị đeo sức khỏe khác đang theo đuổi.

Hiện tại, sản phẩm mới được phân phối thông qua chương trình mở bán sớm. Những người dùng đầu tiên, trong đó có nhiều nhà sáng lập startup, nhóm đối tượng vốn nổi tiếng thường xuyên chịu áp lực cao có thể mua thiết bị với giá 195 USD (tương đương với hơn 5 triệu VNĐ).

Như vậy, trong bối cảnh các thiết bị đeo sức khỏe ngày càng mở rộng từ theo dõi thể chất sang sức khỏe tinh thần, Awear đang đặt cược rằng việc hiểu rõ hoạt động của não bộ có thể trở thành bước tiến tiếp theo của thị trường công nghệ chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Tuy nhiên, việc đưa công nghệ đo điện não đồ từ môi trường lâm sàng sang một thiết bị đeo dành cho người tiêu dùng đại chúng vẫn là thách thức không nhỏ.

Độ chính xác của dữ liệu, khả năng diễn giải trạng thái tâm lý thông qua sóng não cũng như mức độ tin cậy của các khuyến nghị do AI đưa ra sẽ là những yếu tố quyết định liệu Awear có thể thuyết phục người dùng hay không.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu thần kinh cũng được xem là bài toán quan trọng đối với toàn bộ lĩnh vực công nghệ sức khỏe thế hệ mới.

Dù vậy, sự xuất hiện của Awear cho thấy xu hướng thiết bị đeo đang dần chuyển dịch từ việc theo dõi các chỉ số thể chất sang việc quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần.

Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả trên thực tế, những thiết bị theo dõi hoạt động não bộ có thể mở ra một phân khúc mới trong thị trường công nghệ chăm sóc sức khỏe cá nhân, tương tự cách đồng hồ thông minh và vòng đeo sức khỏe đã thay đổi thói quen theo dõi thể trạng của người dùng trong nhiều năm qua.

* Theo Tech Crunch