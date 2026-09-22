Chỉ 4 cổ phiếu "họ" Vingroup chiếm 1/5 giao dịch hàng ngày trên TTCK Việt Nam

Trong báo cáo chiến lược tháng "Fed tăng lãi suất – Phép thử vĩ mô đối với Việt Nam", Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) lưu ý về mức độ tập trung ngày càng lớn của nhóm cổ phiếu Vingroup trên thị trường chứng khoán.

Theo MASVN, đà tăng của ngành bất động sản thời gian qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Tính từ đầu năm 2026, VIC và VHM lần lượt tăng 39% và 15%, qua đó làm gia tăng mức độ ảnh hưởng của nhóm này tới diễn biến chung của thị trường.

Đáng chú ý, tính đến ngày 18/9, 4 cổ phiếu VIC, VHM, VRE và VPL chiếm khoảng 30% tổng vốn hóa và 20% tổng giá trị giao dịch của HoSE. Con số này tăng mạnh so với mức tương ứng chỉ 7% và 2% vào đầu năm 2025.

Như vậy, cứ 5 đồng giao dịch trên HoSE thì có khoảng 1 đồng đến từ 4 cổ phiếu "họ" Vin. Quy mô ảnh hưởng của nhóm này không chỉ thể hiện ở vốn hóa mà còn ngày càng rõ nét trong thanh khoản toàn thị trường.

Diễn biến trên gắn với nhịp tăng mạnh của nhiều cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup. Đặc biệt, VIC đã tăng 40% từ đầu năm, trong khi VHM tăng 16%. Vốn hóa Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục gần 1,9 triệu tỷ đồng. Con số này đưa Vingroup tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam, bỏ xa phần còn lại.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu này cũng tác động đáng kể tới tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Theo bảng xếp hạng Forbes thời gian thực, tài sản của ông Vượng hiện ở mức khoảng 36,6 tỷ USD tại thời điểm cập nhật trong ngày 22/9, tiếp tục đứng đầu danh sách tỷ phú Việt Nam.

Theo BCTC hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2026, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 221.920 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt gần 20.905 tỷ đồng, tăng 16.365 tỷ đồng, tương ứng 360,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, Vingroup ghi nhận khoảng 12.542 tỷ đồng lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 99,9% vốn tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast sau quá trình tái cấu trúc pháp nhân.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, Vingroup đã thực hiện gần 46% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.