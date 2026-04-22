Chỉ 48h sau khi mở vote, top đầu 3 hạng mục đặc biệt của AGM Awards 2026 đã lộ diện: Cách bình chọn nhanh chỉ trong 1 phút

Kể từ ngày 20/4/2026, CafeF chính thức mở cổng bình chọn cho AGM Awards 2026, sự kiện thường niên tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) minh bạch, hiệu quả và sáng tạo nhất. Với việc trao quyền trực tiếp cho cộng đồng nhà đầu tư (NĐT), đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ, chương trình không chỉ trở thành “thước đo” chân thực về chất lượng quan hệ NĐT mà còn thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao tiêu chuẩn quản trị công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ sau 48 tiếng đồng hồ, hàng nghìn lượt “thả tim” đã được ghi nhận, nhanh chóng định hình những cái tên dẫn đầu và cho thấy rõ xu hướng lựa chọn của cộng đồng nhà đầu tư.

Những cái tên đang dẫn đầu chỉ sau 2 ngày mở vote

Đại hội đồng cổ đông ấn tượng do nhà đầu tư bình chọn

Ở hạng mục tôn vinh những kỳ đại hội được tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch và tạo dấu ấn mạnh mẽ, tạm dẫn đầu hiện tại là Hòa Phát với 300 lượt bình chọn. Đại hội của doanh nghiệp này ghi điểm nhờ cách tiếp cận trực diện, minh bạch và sẵn sàng trả lời các câu hỏi khó từ cổ đông.

Bám sát phía sau là FPT cũng với 300 lượt vote, nổi bật nhờ màu sắc công nghệ, tinh thần đổi mới và cách truyền tải thông tin hiện đại.

Vingroup đứng thứ ba với 297 lượt bình chọn, cho thấy sức hút của một đại hội quy tụ tầm nhìn chiến lược và quy mô hàng đầu thị trường.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về SSI (275 lượt), Thế Giới Di Động (MWG) (266 lượt) và Masan Group (260 lượt), những doanh nghiệp ghi dấu ấn nhờ tính cởi mở, tương tác cao và trải nghiệm đại hội khác biệt.

Đại hội đồng cổ đông ngân hàng của năm

Ở nhóm ngân hàng, cuộc đua thậm chí còn sôi động hơn khi khoảng cách giữa các vị trí liên tục được rút ngắn.

HDBank đang tạm dẫn đầu với 419 lượt bình chọn, nhờ chiến lược tăng trưởng xanh và chính sách cổ tức ổn định.

Theo sau là Techcombank với 297 lượt, tiếp tục khẳng định vị thế bằng định hướng phát triển bền vững và hiệu quả sinh lời.

MB (293 lượt) và VPBank (287 lượt) cũng bám đuổi sát nút, cho thấy sức hút của các ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng quy mô vốn.

Nhóm phía sau gồm SHB (259 lượt), ACB (258 lượt), LPBank (247 lượt), TPBank (239 lượt) và Sacombank (236 lượt), tạo nên một bảng xếp hạng cạnh tranh với khoảng cách không quá lớn.

Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất do NĐT bình chọn

Hạng mục tôn vinh những lãnh đạo để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng cổ đông cũng đang chứng kiến cuộc cạnh tranh đặc biệt hấp dẫn. Tạm thời dẫn đầu là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) với 425 lượt bình chọn. Phong thái tự tin, linh hoạt cùng năng lượng tích cực tại đại hội giúp bà nhận được sự ủng hộ lớn từ nhà đầu tư.

Đứng thứ hai là bà Đặng Huỳnh Ức My (AgriS) với 303 lượt, đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới với tư duy hiện đại và định hướng phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Duy Hưng (SSI) xếp thứ ba với 291 lượt, tiếp tục ghi điểm nhờ phong cách thẳng thắn, sắc sảo và giàu tính dự báo.

Các vị trí tiếp theo gồm ông Trương Gia Bình (FPT) (276 lượt), ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup) (274 lượt) và ông Trần Hùng Huy (ACB) (271 lượt)... những cái tên quen thuộc với khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Hướng dẫn chi tiết cách bình chọn AGM Awards 2026 nhanh chóng chỉ với vài thao tác

Để tham gia bình chọn, NĐT có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Truy cập trang bình chọn

Người dùng truy cập website CafeF tại địa chỉ: https://cafef.vn/ => Tại trang chủ, lựa chọn banner hoặc chuyên mục AGM Awards.

Hoặc truy cập trực tiếp: https://cafef.vn/agm-awards.chn

Bước 2: Giao diện bình chọn

Sau khi truy cập, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ 03 hạng mục bình chọn chính của AGM Awards 2026. Người dùng có thể xem danh sách doanh nghiệp trong từng hạng mục và lựa chọn đối tượng muốn bình chọn.

Bước 3: Thực hiện bình chọn

Nhấn vào biểu tượng “thả tim” (❤️) tại doanh nghiệp hoặc lãnh đạo mà bạn đánh giá cao.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản

Hệ thống yêu cầu đăng nhập để xác nhận lượt bình chọn.

Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản sẵn có hoặc đăng ký nhanh.

Bước 5: Hoàn tất

Sau khi đăng nhập thành công, lượt bình chọn sẽ được ghi nhận và hiển thị thông báo. Người dùng có thể tiếp tục tham gia bình chọn ở các hạng mục khác.

Mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 24 lần/ngày cho mỗi đề cử (cách nhau ít nhất 1 tiếng) và có thể vote cho nhiều đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Lưu ý:

- Mỗi tài khoản chỉ có số lượt bình chọn theo quy định của chương trình.

- Cần đảm bảo đăng nhập thành công để lượt vote được tính hợp lệ.