Chỉ 6 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một "kỷ lục" hơn 1,2 triệu tỷ tại công trình top 10 thế giới

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 11/8, Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố. Các dự án, công trình này đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.260.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Theo dự kiến, lễ khởi công, khánh thành các công trình này sẽ được tổ chức vào ngày 19/8, với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, TP Hà Nội và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Thủ tướng chủ trì phiên họp chiều 12/8. Ảnh: VGP

Chiều qua (12/8), tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật, lựa chọn các công trình, dự án thực sự tiêu biểu; tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ấn tượng, trang trọng, ý nghĩa, lan tỏa, tiết kiệm, đúng quy định; đồng thời làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh trong dịp này. Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông về các dự án trước, trong và sau sự kiện; bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố và tập đoàn liên quan rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình để bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8.

Đáng chú ý, trong số các công trình hạ tầng dự kiến khởi công dịp 19/8 lần này có sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, vành đai 4 Hà Nội, mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành…

Trong ngày 10/8, Thủ tướng đã đi thị sát, kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị chuỗi các sự kiện quan trọng, trong đó có Triển lãm thành tựu đất nước có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Công trình trọng điểm quốc gia hơn 7.000 tỷ đồng được thi công thần tốc

Nhà triển lãm Kim Quy của Trung tâm đã được bàn giao vào cuối tháng 6. Ảnh: VIC

Trung tâm Triển lãm Quốc gia là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, thay thế cho Trung tâm triển lãm cũ tại Giảng Võ. Công trình này được khởi công ngày 30/8/2024.

Đến cuối tháng 6/2025, 2 hạng mục quan trọng nhất được bàn giao trước là Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực triển lãm ngoài trời. Trong số đó, Nhà triển lãm Kim Quy rộng gần 105.000 m2, cao hơn 56 m, được quy hoạch thành 9 đại sảnh.

Ngoài ra, khu triển lãm ngoài trời có tổng diện tích hơn 200.000 m2, phù hợp cho các hoạt động sự kiện, triển lãm, lễ hội văn hóa - du lịch quy mô lớn và tổ chức nhiều hoạt động đồng thời.

Với quy mô 90 ha, trung tâm có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng nằm trong top 10 thế giới về tổng diện tích cũng như diện tích triển lãm. Đây cũng là một trong những công trình, dự án lớn sẽ được khánh thành nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh.