Chi Bảo cùng vợ CEO đón sinh nhật ở resort riêng rộng 120ha, hôn nhân viên mãn sau 5 năm về chung nhà

Mới đây, diễn viên Chi Bảo cùng bà xã Lý Thùy Chang và hai con đã có chuyến nghỉ dưỡng tại resort riêng của gia đình ở Côn Đảo. Dịp này, nam diễn viên cũng bí mật chuẩn bị tiệc sinh nhật dành cho vợ. Trong những hình ảnh được chia sẻ, gia đình Chi Bảo gây chú ý bởi những khoảnh khắc quây quần, hạnh phúc bên nhau. Sau nhiều năm gắn bó, nam diễn viên và bà xã doanh nhân vẫn giữ được sự ngọt ngào, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Tổ ấm viên mãn với hai con nhỏ của cặp đôi nhận được nhiều lời ngưỡng mộ từ công chúng.

Đáng chú ý, nơi gia đình Chi Bảo lựa chọn nghỉ dưỡng là resort riêng đạt tiêu chuẩn 5 sao tại Côn Đảo. Khu nghỉ dưỡng có quy mô lên đến 120ha, sở hữu vị trí đắc địa với mặt trước hướng biển, phía sau tựa lưng vào rừng nguyên sinh. Bên trong gồm khách sạn và các căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, được thiết kế hài hòa với thiên nhiên.

Chi Bảo cùng vợ Lý Thuỳ Chang đón sinh nhật ở resort 5 sao của gia đình.

Ngoài không gian riêng tư, khu nghỉ dưỡng còn tích hợp nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe như thiền, yoga, detox cơ thể, các liệu trình chữa lành cùng khu vực chơi pickleball. Đây được xem là điểm đến lý tưởng để các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Cuộc sống hiện tại của Chi Bảo khiến nhiều người không khỏi tò mò bởi nam nghệ sĩ từng là một trong những gương mặt đình đám nhất màn ảnh Việt. Sinh năm 1973, Chi Bảo bước chân vào làng giải trí từ những năm 1990 và nhanh chóng tạo dựng tên tuổi nhờ ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Bộ phim đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng là "Đồng tiền xương máu". Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như "Người đẹp Tây Đô", "Người đàn bà yếu đuối", "Lục Vân Tiên", "Cô gái xấu xí", "Khi đàn ông có bầu", "Hương Ga"... Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Chi Bảo được xem là một trong những nam thần được yêu thích nhất màn ảnh Việt.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Chi Bảo còn được khán giả yêu mến bởi hình ảnh điềm đạm, trí thức và gần như không vướng ồn ào trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Cả gia đình nam nghệ sĩ kết hợp nghỉ ngơi mùa hè trong dịp này.

Năm 2021, khi vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia phim ảnh và các sự kiện lớn, Chi Bảo bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Quyết định này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Nam nghệ sĩ cho biết anh muốn khép lại hành trình nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình, kinh doanh và những dự án cộng đồng.

Sau khi rời xa showbiz, Chi Bảo tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh và công tác xã hội. Anh còn đảm nhận vị trí giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại TP.HCM, nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật quý thuộc các nền văn hóa cổ của Việt Nam.

Về đời tư, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Chi Bảo tìm được bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Lý Thùy Chang, người kém anh 16 tuổi. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào năm 2019 và tổ chức đám cưới vào năm 2021. Hiện tại, Chi Bảo và Lý Thùy Chang có hai con chung là Gia Khang (sinh năm 2021) và Gia Linh (sinh năm 2024).

Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được lửa tình yêu và hôn nhân.

Ngoài khu nghỉ dưỡng tại Côn Đảo, gia đình Chi Bảo còn sở hữu căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 1.600m² tại TP.HCM. Cơ ngơi hoàn thiện vào năm 2023 với thiết kế hiện đại, nhiều mảng xanh, hồ bơi và không gian mở. Cuộc sống giàu có nhưng kín tiếng, cùng hình ảnh gia đình hạnh phúc, viên mãn giúp Chi Bảo trở thành một trong những nghệ sĩ có cuộc sống hậu giải nghệ được nhiều người ngưỡng mộ nhất showbiz Việt.

Ảnh: NNCC