Chỉ còn 6 ngày nữa, Trung tâm thương mại Aeon nghìn tỷ đầu tiên tại miền Tây sẽ chính thức được mở cửa

17-09-2025 - 07:50 AM | Bất động sản

Đây cũng là trung tâm thương mại thứ 8 của doanh nghiệp Nhật Bản sau hơn 10 năm phát triển tại Việt Nam.

Chỉ còn 6 ngày nữa, Trung tâm thương mại Aeon nghìn tỷ đầu tiên tại miền Tây sẽ chính thức được mở cửa- Ảnh 1.

Toàn cảnh Trung tâm thương mại Aeon Tân An (ảnh chụp vào đầu năm 2025, nguồn: Trí Đức).

Dự án Trung tâm thương mại Aeon Tân An tọa lạc tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước đây là thành phố Tân An, tỉnh Long An) được khởi công vào tháng 5/2024 và là trung tâm thương mại thứ 8 của doanh nghiệp Nhật Bản sau hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam.

Dự án nằm trên trục đường Hùng Vương, liền kề Quốc lộ 1A và cách đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương khoảng 1 km.

Aeon Tân An có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 21.000 m2. Dự án này được đầu tư nhằm mục tiêu trở thành trung tâm thương mại hiện đại của khu vực, cung cấp đầy đủ các tiện ích như khu mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí. Đây cũng là trung tâm thương mại Aeon đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 23/9 và chính thức khai trương vào ngày 4/10 tới. Khi đi vào hoạt động, trung tâm thương mại này sẽ là nơi khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại, với các sản phẩm và dịch vụ đa dạng.

Dự án cũng hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn không thể thiếu, mang đến sức sống mới cho sự phát triển của phường Long An nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Cùng với đó, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản khu vực…

Chỉ còn 6 ngày nữa, Trung tâm thương mại Aeon nghìn tỷ đầu tiên tại miền Tây sẽ chính thức được mở cửa- Ảnh 2.

Ông Tezuka Daisuke - Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam cho biết, bên cạnh các trung tâm mua sắm quy mô lớn, Aeon định hướng phát triển thêm các trung tâm thương mại quy mô vừa, qua đó mở rộng hiện diện không chỉ tại các thành phố lớn mà còn tiến vào những thị trường nhỏ hơn.

Việt Nam hiện là thị trường chiến lược lớn thứ hai của Aeon, chỉ sau Nhật Bản. Tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng quy mô gấp 3 lần vào năm 2030 thông qua phát triển, hợp tác và mua bán - sáp nhập (M&A).

Sau hơn một thập kỷ, Aeon đã rót hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, vận hành 8 trung tâm thương mại cùng hơn 200 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuyên doanh.


