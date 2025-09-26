Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, người dân có thể di chuyển từ Bình Dương đến Củ Chi bằng đường Vành đai 3

Sáng 25/9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 7 của Chính phủ đến khảo sát thực tế tại các công trình trọng điểm thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Đoàn kiểm tra cũng đã trực tiếp kiểm tra tại hai nút giao lớn gồm cầu Bình Gởi – vượt sông Sài Gòn và nút giao Tân Vạn – nơi kết nối với xa lộ Hà Nội.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM Lương Minh Phúc, đến nay toàn bộ các dự án thành phần của đường Vành đai 3 đã hoàn tất 100% công tác bàn giao mặt bằng. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu quan trọng là vào ngày 19/12 tới sẽ đưa vào khai thác 24,1 km đường cao tốc, trong đó có 14,7 km đi qua khu vực Thủ Đức, 3 km qua địa bàn Bình Dương trước đây (nay thuộc TP.HCM) và 6,4 km qua Long An (nay là tỉnh Tây Ninh).

24,1 km vành đai 3 sẽ thông xe cuối năm nay. Ảnh: Duy Khánh

Cùng thời điểm, toàn tuyến sẽ đạt 41,4 km được thông xe kỹ thuật, đến ngày 30/6/2026, toàn bộ tuyến Vành đai 3 dài 76,3 km sẽ hoàn thành và thông xe.

Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Thành phố khẳng định, đến tháng 12/2025, người dân có thể di chuyển từ Bình Dương đến Củ Chi bằng đường Vành đai 3.

Ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Bình Dương (sau sáp nhập trực thuộc UBND TP.HCM), cho biết nhiều hạng mục đang được đẩy mạnh.

Đối với cầu Bình Gởi, công trình đã hợp long, song phía chủ đầu tư kiến nghị xây thêm một nhánh cầu với kinh phí khoảng 600 tỷ đồng, trích từ phần dự phòng và tiết kiệm chi phí. Riêng tại nút giao Tân Vạn, kiến nghị Trung ương cho phép đầu tư hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

Đối với đoạn 15,3 km đường Vành đai 3 trùng với tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn (từ nút giao Tân Vạn đến nút giao Bình Chuẩn), đề xuất mở rộng để đảm bảo tính đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng lao động. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính, triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chủ đầu tư phải đảm bảo mốc 19/12 là thời hạn quan trọng để bắt đầu thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì sẽ tiếp tục làm việc với UBND TP.HCM, các tỉnh lân cận cùng các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ và sớm đưa dự án Vành đai 3 TP.HCM vào khai thác.

Theo báo cáo, dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đồng Nai, Bình Dương và Long An (cũ) với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Dự án được chia thành 8 dự án thành phần, dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025.