Chỉ được đăng nhập 1 thiết bị, người dùng vào lại ứng VNeID khi mất điện thoại thế nào?

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Một trong những giải pháp bảo mật đang ﻿được áp dụng trên VNeID là chỉ cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng trên một thiết bị duy nhất, tránh trường hợp kẻ xấu có thể lấy cắp thông tin và đăng nhập vào VNeID trên một thiết bị khác mà người dùng không hay biết.

Lý do là vì VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số.

Theo đó, các loại giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng VNeID có giá trị pháp lý như giấy tờ gốc. Do vậy, khi tích hợp các loại giấy tờ vào ứng dụng VNeID sẽ giúp công dân dễ xuất trình các loại giấy tờ này, tránh trường hợp quên giấy tờ hoặc tránh rủi ro giấy tờ vật lý bị mất mát, hư hỏng.

Chính vì VNeID chứa các thông tin cá nhân và tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng, có giá trị tương đương bản cứng, nên việc bảo mật trên ứng dụng này là điều hết sức cần thiết.

﻿Cách đăng nhập vào tài khoản VNeID khi khôi phục hoặc bị mất điện thoại

Trong một số trường hợp khi người dùng đăng nhập vào tài khoản VNeID trên smartphone mới sẽ bị yêu cầu điền mã xác thực được gửi đến ứng dụng VNeID đã cài đặt trên thiết bị cũ. Đây là giải pháp bảo mật, nhằm xác thực rằng tài khoản VNeID không bị đăng nhập trái phép.

Tuy nhiên, trong trường hợp điện thoại cũ bị lấy cắp, hư hỏng hoặc người dùng vừa cài đặt lại hệ thống trên smartphone, việc nhận mã xác thực để đăng nhập lại vào ứng dụng VNeID là điều bất khả thi.

Hiện tại người dùng đã có thể đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại mới hoặc điện thoại vừa khôi phục lại hệ thống . Người dùng không bắt buộc phải có thiết bị cũ, vì đã có thể thay thế bằng xác thực NFC trên CCCD gắn chip.

﻿Bước 1: ﻿Người dùng cài đặt ứng dụng VNeID trên cửa hàng App Store hoặc CH Play ﻿trên thiết bị mới của mình.

﻿Bước 2: Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Đăng nhập”, sau đó điền mã số định danh cá nhân (số Căn cước công dân) và mật khẩu vào khung tương ứng và nhấn nút “Đăng nhập”.﻿

Trong trường hợp không nhớ mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID, bạn chọn "Quên mật khẩu", điền số định danh cá nhân (số căn cước công dân), số điện thoại vào khung trống, sau đó nhấn nút "Gửi yêu cầu" và thực hiện theo các bước để tạo mới mật khẩu.

Hệ thống sẽ gửi OTP về số điện thoại đăng ký VNeID, sau đó bạn tạo mật khẩu mới.

﻿Bước 3: ﻿Sau khi điền số CCCD và mật khẩu để đăng nhập ứng dụng, VNeID sẽ thông báo bạn đang đăng nhập trên thiết bị mới. Nhất nút "xác nhận" để tiếp tục.

﻿Bước 4: ﻿Sau đó, ﻿VNeID sẽ gửi mã xác thực về thiết bị cũ của bạn để yêu cầu xác nhận. Trong trường hợp thiết bị cũ đã bị mất, hư hỏng hoặc bạn vừa cài đặt lại hệ thống trên chính chiếc smartphone của mình nên không lấy lại được mã xác nhận, bạn nhấn vào tùy chọn “Xác thực NFC bằng thẻ CCCD gắn chip”.

﻿Bước 5: Đưa CCD có gắn chip lại gần với thiết bị mới để nhận diện. Khi xác thực NFC thành công, màn hình hiển thị giao diện kích hoạt và tự động gửi OTP về điện thoại mới. Người dùng nhập mã OTP và có thể đăng nhập ứng dụng VNeID bình thường.

﻿ ﻿Lưu ý: ﻿Trong trường hợp smartphone không có kết nối NFC để quét thẻ CCCD, bạn cần liên hệ với công an địa phương nơi mình sinh sống để được hỗ trợ.