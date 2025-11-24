Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận được cuộc gọi, tin nhắn Zalo kèm hình ảnh này, người dân phải báo ngay cho công an kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

24-11-2025 - 11:07 AM | Kinh tế số

Công an xã Thụy An khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm việc qua Zalo, video call với người tự xưng là cán bộ Nhà nước.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Thụy Anh đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh công an.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 19/11, chị N.T.T.T. (SN 2000, trú thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Anh) đến trụ sở công an xã trình báo về việc bị một số đối tượng gọi điện giả danh công an, đe dọa rằng chị “có liên quan một vụ án ma túy đang thụ lý”.

Các đối tượng yêu cầu chị T. kết bạn qua mạng xã hội Zalo, gọi video cho chị T. xem hình ảnh những người mặc quân phục và gửi hàng loạt văn bản giả mạo cơ quan Nhà nước, có đầy đủ thông tin cá nhân của chị nhằm tạo lòng tin.

Các đối tượng này liên tục thao túng tâm lý, thậm chí khi biết chị T. không có tiền trong tài khoản đã yêu cầu người phụ nữ bán tài sản, chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để "phục vụ công tác điều tra”.

Nhận được cuộc gọi, tin nhắn Zalo kèm hình ảnh này, người dân phải báo ngay cho công an kẻo mất sạch tiền trong tài khoản- Ảnh 1.

Hình ảnh tài liệu các đối tượng đã cắt ghép, làm giả sử dụng để lừa đảo (Ảnh: CTTĐT Công an Hưng Yên)

Tuy nhiên, nhờ hiệu quả từ công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao mà Công an xã Thụy Anh đã triển khai trong thời gian qua, chị T kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến Công an xã Thụy Anh để xác nhận thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã lập tức tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời ngăn chặn kịp thời, không để chị T bị lừa chuyển tiền cho các đối tượng.﻿

﻿Công an xã Thụy An khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm việc qua Zalo, video call với người tự xưng là cán bộ Nhà nước; đồng thời khi nhận được cuộc gọi nghi vấn cần bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với công an xã để được hỗ trợ.

Nhật Hạ

