Người dùng VNeID cần biết ngay điều này để không mất nhiều quyền lợi

Ứng dụng VNeID, hay còn gọi là tài khoản định danh điện tử, cho phép người dùng tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… Nhờ đó, quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trở nên nhanh gọn hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh chính phủ điện tử phát triển mạnh, việc tích hợp các giấy tờ cá nhân vào VNeID không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm bớt sự phức tạp trong các bước xử lý hồ sơ.

Cách làm lại thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID

Thủ tục cấp lại thẻ căn cước khi bị mất hoặc hư hỏng hiện nay đã được đơn giản hóa, đặc biệt khi dịch vụ này đã được đưa lên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID.

Người dân có thể dễ dàng làm thẻ căn cước thông qua ứng dụng VNeID trong trường hợp thẻ bị mất hoặc hư hỏng. (Ảnh minh hoạ)

Bước 1:

Cập nhật ứng dụng VNeID qua Google Play hoặc App Store. Trước đó, công an một số tỉnh thành đã cảnh báo về các chiêu lừa hướng dẫn cài đặt VNeID mức 2 giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân. Vì vậy, người dùng chỉ nên tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức, tuyệt đối tránh file APK hoặc đường link không rõ nguồn gốc.

Bước 2:

Đăng nhập tài khoản và truy cập mục Thủ tục hành chính → Cấp lại thẻ căn cước (khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng) → Tạo mới yêu cầu (cho bản thân hoặc khai hộ).

Bước 3:

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như cấp thực hiện, nơi thực hiện (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở), cơ quan giải quyết… Người dùng có thể chọn nhận thẻ qua dịch vụ bưu chính để rút ngắn thời gian xử lý, sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 4:

Chọn phương thức thanh toán, xác nhận cam kết và gửi hồ sơ. Lệ phí cấp lại thẻ căn cước là 17.500 đồng, cộng thêm phí chuyển phát nếu chọn nhận qua bưu chính.

Chỉ với vài thao tác, người dân đã có thể dễ dàng hoàn thành việc xin cấp lại thẻ căn cước. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm tải cho cơ quan chức năng và thuận tiện hơn cho người sử dụng.