Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?

Hình minh họa

Việt Nam tăng nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã chi 101,45 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

Con số này tăng 27,13% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 21,65 tỷ USD). Mức tăng trưởng từ thị trường Trung Quốc cũng cao hơn nhiều so với tăng trưởng bình quân của nhập khẩu cả nước nói chung (nhập khẩu cả nước 7 tháng tăng 17,9%).

Tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng này chiếm 40,2% tổng giá trị nhập khẩu cả nước. Cùng kỳ năm ngoái, con số này là 37,31%. Trung Quốc giữ vững vị thế là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

Trong 7 tháng đầu năm, hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc chủ yếu là những sản phẩm, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất cho các doanh nghiệp trong nước. Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, với kim ngạch đạt 28,55 tỷ USD, tăng tới 46,77% so với cùng kỳ 2024.

Đứng thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 21,32 tỷ USD, tăng 35,5%. Nhóm điện thoại các loại và linh kiện cũng ghi nhận kim ngạch 5,1 tỷ USD, tăng 10,66%; trong khi sản phẩm từ chất dẻo đạt 3,68 tỷ USD, tăng 31,28%.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới khá sôi động.

Các ngành phục vụ sản xuất dệt may, giày dép tiếp tục phụ thuộc lớn vào nguồn cung Trung Quốc. Trong đó, vải các loại đạt gần 6 tỷ USD (tăng 4,91%), nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 2,44 tỷ USD (tăng 12,89%), và xơ, sợi dệt đạt 1,1 tỷ USD (tăng 14,42%).

Đáng chú ý, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện từ Trung Quốc tăng vọt. Ô tô nguyên chiếc đạt 888 triệu USD, tăng tới 70,42%; còn linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 1,17 tỷ USD, tăng mạnh 74,75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, 7 tháng qua còn chứng kiến nhiều mặt hàng nhập từ Trung Quốc có kim ngạch tăng trưởng mạnh như: Dầu mỡ động, thực vật; đá quý, kim loại quý và sản phẩm; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh… với tốc độ tăng trưởng hai, thậm chí ba con số.

Ở chiều ngược lại, trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 35,02 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 66,4 tỷ USD.

Tình hình xuất khẩu của Việt Nam 7 tháng đầu năm

Số liệu từ Cục Thống kê (GSO) cho thấy, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 514,7 tỷ USD , tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% và nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, nước ta có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Có 9 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD, chiếm tới 72,3%. Dẫn đầu là điện tử, máy tính và linh kiện với kim ngạch 56,71 tỷ USD (tăng 41,9%). Điện thoại các loại và linh kiện đạt 32,46 tỷ USD (giảm nhẹ 0,4%). Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 32,2 tỷ USD (tăng 14,6%).

Các mặt hàng dệt may, giày dép, phương tiện vận tải, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản và cà phê đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 8%- 64,9%.

Xét theo cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng áp đảo với 232,37 tỷ USD, tương đương 88,6%. Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 22,4 tỷ USD (8,5%), thủy sản đạt 6,08 tỷ USD (2,3%), còn nhóm nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,59 tỷ USD (0,6%).

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 85,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 101,45 tỷ USD.