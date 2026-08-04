Chỉ ít giờ tới, các khu vực này sẽ có mưa to đến rất to: Người dân lưu ý chủ động hành trình

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, trong đêm qua và sáng nay (04/8), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa đã xuất hiện mưa vừa, mưa dông rải rác, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 03/8 đến 8h ngày 04/8 tại một số điểm vượt 100mm, trong đó Lũng Hà (Lào Cai) ghi nhận 169,4mm, Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) 172,8mm, Nậm Cuổi 4 (Lai Châu) 137,4mm, Nà Tấu 3 (Điện Biên) 112,8mm và Bắc Phong (Sơn La) 112,0mm.

Dự báo từ chiều 04/8 đến đêm 05/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 70–140mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Riêng trong sáng 04/8, Bắc Bộ vẫn còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–30mm, một số nơi có thể vượt 60mm.

Sang ngày và đêm 06/8, mưa vừa và mưa to vẫn tiếp diễn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến từ 30–60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Tính chung cả đợt từ chiều 04/8 đến đêm 06/8, tổng lượng mưa phổ biến từ 100–200mm, cục bộ có nơi vượt 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa dông trong thời gian này có thể đi kèm nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp cũng ở mức cao.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 04/8/2026

Tại TP. Hà Nội, thời tiết nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm, mưa gia tăng với mưa vừa, mưa to kèm dông. Gió nhẹ. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25–27 độ C, cao nhất khoảng 31–32 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, buổi sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều đến đêm, mưa vừa, mưa to và dông xuất hiện trên diện rộng, một số nơi có thể xảy ra mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, buổi sáng trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và đêm, mây tăng lên, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24–27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc từ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–28 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đối với Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Bắc vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–28 độ C, cao nhất 32–35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C, cao nhất từ 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất từ 32–35 độ C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24–26 độ C, cao nhất từ 33–35 độ C.

(Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)