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Vì sao nhiều người làm nóng hạt cà phê trong lò nướng? Mục đích khác xa bạn nghĩ

| | Sống

Nhiều người cho hạt cà phê vào lò nướng khoảng 10-15 phút không phải để pha hay chế biến, mà nhằm tận dụng một công dụng ít ai ngờ tới.

Nhiều người thường nghĩ hạt cà phê chỉ dùng để pha đồ uống, nhưng theo một chuyên gia kiểm soát côn trùng, nguyên liệu quen thuộc này còn có thể giúp xua đuổi ruồi khỏi nhà.

Trong chương trình This Morning, chuyên gia kiểm soát côn trùng Vicki Hall đã chia sẻ một mẹo đơn giản là rang hạt cà phê trong lò nướng khoảng 10-15 phút. Mùi thơm tỏa ra từ cà phê sẽ khiến ruồi tránh xa, trong khi lại dễ chịu đối với con người.

Bà giải thích: "Bạn chỉ cần rải hạt cà phê lên khay nướng rồi cho vào lò khoảng 10-15 phút. Hương thơm của cà phê sẽ khiến ruồi không muốn bay vào nhà. Nếu bạn từng đến quán cà phê và để ý thấy rất ít ruồi, thì đây có thể là một trong những lý do."

Hương thơm của cà phê sẽ khiến ruồi không muốn bay vào nhà.

Dùng giấm táo và nước rửa bát để bẫy ruồi

Đây không phải là mẹo duy nhất được Vicki Hall chia sẻ. Một cách khác tận dụng những nguyên liệu sẵn có trong nhà là giấm táo và nước rửa bát.

Bạn chỉ cần đổ một ít giấm táo vào bát hoặc cốc, sau đó nhỏ vài giọt nước rửa bát.

Theo Vicki, ruồi bị thu hút bởi mùi giấm táo, còn nước rửa bát sẽ phá vỡ sức căng bề mặt của chất lỏng, khiến chúng chìm xuống khi đậu vào.

Tự làm bẫy ruồi từ chai nhựa

Vicki cũng gợi ý cách tự chế bẫy ruồi bằng chai nhựa 2 lít đã qua sử dụng. Đầu tiên, tháo nắp chai rồi cắt phần đầu chai, cách miệng chai khoảng 5-7 cm.

Tiếp theo, cho giấm táo và nước vào phần thân chai.

Sau đó, lật ngược phần đầu chai vừa cắt và đặt vào thân chai để tạo thành hình chiếc phễu. Ruồi có thể bay vào bên trong nhưng sẽ rất khó tìm đường bay ngược ra ngoài.

Ruồi có thể gây phiền nhiễu cho nhiều gia đình.

Lắp lưới chống côn trùng cho cửa sổ

Mẹo cuối cùng được Vicki Hall khuyến nghị là sử dụng lưới chống côn trùng gắn nam châm vừa khít với cửa sổ.

Theo bà, loại lưới này giúp mọi người vẫn có thể mở cửa đón gió trong những ngày nóng mà vẫn hạn chế ruồi bay vào nhà.

"Tôi sử dụng lưới chống côn trùng mọi lúc. Nhà tôi ở cạnh khu rừng nên xung quanh lúc nào cũng có côn trùng. Và tôi chính là minh chứng cho thấy chúng thực sự rất hiệu quả," Vicki chia sẻ.

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Theo Trà My

Sức khỏe 24h

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