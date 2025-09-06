Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ là bài toán đố vui tiểu học nhưng gây tranh cãi dữ dội: Xoay ngược số 69 thì được số nào?

06-09-2025 - 08:37 AM | Sống

Bạn có biết câu trả lời cho bài toán này là gì không?

Toán học luôn là môn học thú vị nhưng đôi khi cũng khiến học sinh "đau đầu" vì những thử thách bất ngờ. Thậm chí, có những bài toán không chỉ làm khó học sinh mà còn khiến các bậc phụ huynh bối rối, không biết đáp án chính xác là gì.

Mới đây, một bài toán đố vui của học sinh tiểu học bất ngờ gây bão MXH với nội dung: "Em viết số 69 vào bảng con, khi xoay bảng ngược lại, em sẽ được số nào?".

Chỉ là bài toán đố vui tiểu học nhưng gây tranh cãi dữ dội: Xoay ngược số 69 thì được số nào?- Ảnh 1.

Bài toán làm khó cả phụ huynh và học sinh.

Với yêu cầu này, một bạn học sinh đã điền đáp án là 69, tuy nhiên giáo viên gạch đỏ và đưa ra kết quả khác là 96. Ngay sau khi được chia sẻ, bài toán lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tạo ra nhiều tranh cãi. Một số người đồng tình với đáp án của học sinh, trong khi không ít ý kiến cho rằng đáp án của giáo viên mới là chính xác.

Dù chỉ là bài toán đố vui, nhưng không hề đơn giản. Nhiều phụ huynh phàn nàn rằng đề bài mơ hồ, dễ dẫn đến nhiều cách suy luận khác nhau. Nếu xoay cả số 69 theo chiều kim đồng hồ 180 độ, đáp án vẫn là 69 như em học sinh đáp. Nhưng nếu hiểu là lật riêng từng chữ số, số 6 thành 9 và ngược lại, kết quả sẽ là 96 như cô giáo chữa.

Như vậy, rõ ràng đáp án cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào cách học sinh hiểu và giải đề.

Một số bình luận của dân tình:

- Bài toán này nhìn thì đơn giản mà lại khiến mình bối rối, thực sự không rõ ý của đề là xoay cả số hay lật từng chữ số.

- Mình thấy cả hai đáp án đều hợp lý, vấn đề là cách hiểu đề bài thôi.

- Đúng là trò đố vui mà làm phụ huynh cũng "toát mồ hôi", hóa ra toán tiểu học cũng không dễ như tưởng.

- Nếu giáo viên nói lật từng chữ số thì đúng, còn học sinh hiểu là xoay cả số thì cũng không sai, tùy cách giải thôi

- Đề bài hơi mơ hồ, đáng lẽ nên viết rõ hơn để tránh tranh cãi.

Thực tế, không ít học sinh và phụ huynh rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi gặp những đề bài không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn. Trong những trường hợp như vậy, các bậc phụ huynh nên hướng dẫn con trao đổi trực tiếp với giáo viên để hiểu đúng đề bài trước khi làm, tránh mất điểm một cách vô lý.

Bài toán tiểu học "6 : 6 : 6 : 6 = ?" gây bão: Phụ huynh và cô giáo tranh cãi nảy lửa, kết quả bằng 1 hóa ra sai bét!

Theo Đông

