Chỉ là sinh viên đại học bình thường nhưng tài khoản liên tục nhận được số tiền lớn, chi tiêu rất "mạnh tay": Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra

Từ đầu mối bất thường này, Cảnh sát thành phố Đông Doanh (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã điều tra và triệt phá một đường dây lừa đảo viễn thông gồm ba đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và ngăn chặn kịp thời 750.000 nhân dân tệ tiền phạm tội.

Theo thông tin từ cảnh sát, trung tâm chống lừa đảo Trung Quốc đã phát hiện một sinh viên họ Triệu có dấu hiệu tham gia hoạt động lừa đảo.

Qua rà soát, cảnh sát nhận thấy trong thời gian ngắn, tài khoản của Triệu liên tục được chuyển khoản số tiền lớn từ những nguồn không xác định. Đồng thời, cậu sinh viên này thường xuyên liên lạc với các đối tượng ở nước ngoài và có biểu hiện chi tiêu vượt khả năng.

Ngay sau khi xác định được hành tung, cảnh sát đã bắt giữ Triệu để điều tra. Ban đầu, nam sinh cố tình che giấu, cho rằng số tiền trong tài khoản là “bạn bè cho mượn” để mua xe và chuyển chỗ ở. Tuy nhiên, qua thẩm vấn và đối chiếu chứng cứ, Triệu buộc phải thừa nhận sự thật: dưới sự xúi giục của hai người “đàn anh” là Quách và Chu, anh đã cho các nhóm lừa đảo nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng của mình để nhận – chuyển tiền và hưởng hoa hồng.

Không chỉ vậy, Triệu còn tham gia vào hoạt động phát tán các cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài, theo chỉ đạo của hai người này. Khi bị bắt, Triệu đã mất liên lạc với Quách và Chu khoảng ba tiếng. Nhằm tránh để nhóm tội phạm bỏ trốn, cảnh sát nhanh chóng chia thành ba mũi điều tra, theo dõi tài khoản mạng xã hội và định vị vị trí khả nghi. Cuối cùng, họ phát hiện và bắt giữ hai nghi phạm đang thực hiện hành vi phạm tội tại hai địa điểm ở thành phố Từ Châu (tỉnh Giang Tô), thu giữ 10 bộ điện thoại, SIM và nhiều thiết bị chuyên dùng cho hoạt động lừa đảo.

Kết quả điều tra cho thấy, vì hám lợi, Quách đã lôi kéo các sinh viên như Triệu và Chu trở thành “người cho thuê thẻ”, cung cấp tài khoản ngân hàng cho nhóm lừa đảo nước ngoài thực hiện giao dịch “chạy điểm rửa tiền”. Ba người này còn mua điện thoại, sim rác để nhận chỉ thị từ các đối tượng ở nước ngoài, giúp chuyển tiền, gọi điện lừa đảo và thu hoa hồng.

Tính đến khi bị triệt phá, nhóm này đã cho thuê hơn 30 thẻ ngân hàng, thực hiện hơn 200 lượt giao dịch cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 700.000 nhân dân tệ. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Từ vụ việc này, cảnh sát cảnh báo: việc cho người khác mượn hoặc thuê tài khoản ngân hàng, dù chỉ “đứng tên hộ”, đều có thể bị xem là tiếp tay cho hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo. Không ít sinh viên vì nhẹ dạ, ham lợi nhỏ mà vô tình trở thành mắt xích trong đường dây tội phạm công nghệ cao.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác nhận hay tài khoản ngân hàng cho người khác; không tin vào các lời mời chào “kiếm tiền nhanh” qua mạng; và khi phát hiện giao dịch bất thường cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Toutiao﻿