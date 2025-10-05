Các ngân hàng lớn Hàn Quốc cho người nước ngoài vay tiền

Các ngân hàng như Shinhan, Hana… vừa công bố các khoản vay tín dụng mới dành riêng cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc. Các khoản vay có hạn mức dao động từ 20 - 30 triệu won (tương đương 14.000 - 21.000 USD) dành cho người lao động nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện về thời gian làm việc hoặc thời hạn thị thực.

Theo đó, Ngân hàng Shinhan ra mắt sản phẩm SOL Global Loan dành cho người nước ngoài có thị thực E-9, E-7, F-2 và F-5, với hạn mức vay tối đa 20 triệu won (khoảng 14.220 USD), miễn là thời hạn visa còn ít nhất 6 tháng. Shinhan hiện vận hành các chi nhánh chuyên phục vụ khách hàng nước ngoài tại Gimhae, Doksan (Seoul) và Ansan.

Ngân hàng NH NongHyup triển khai gói vay tối đa 30 triệu won cho lao động đã làm việc ít nhất 6 tháng, đối tượng gồm người giữ thị thực F-2, F-5, F-6, E-7 và E-9. Trong khi đó, Ngân hàng Hana áp dụng hạn mức 10 triệu won cho người mang visa E-7 và E-9, thông qua 16 chi nhánh chuyên biệt.

Các chuyên gia nhận định động thái này không chỉ thúc đẩy hòa nhập tài chính mà còn giúp người lao động nước ngoài ổn định chỗ ở, học tập và lập kế hoạch tài chính, qua đó mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành ngân hàng.

Hàn Quốc hiện có hơn 2,5 triệu người nước ngoài cư trú hợp pháp, trong đó trên 567.000 người là lao động được cấp phép. Các gói vay mới được kỳ vọng sẽ giúp người lao động nước ngoài hòa nhập tài chính, trong khi các ngân hàng cũng có thể mở rộng tệp khách hàng.