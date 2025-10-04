Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua nhà đất đang thế chấp ở ngân hàng, người mua chuyển 1,6 tỷ đồng cho chủ nhà tất toán khoản vay, sau đó mất luôn liên lạc

04-10-2025 - 20:11 PM | Smart Money

Sau khi nhận được 1,6 tỷ đồng của bà T., Thuỷ đã đến ngân hàng để tất toán khoản vay 1,4 tỷ đồng rồi biến mất.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Bích Thuỷ (SN 1985, ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua xác minh nội dung tin tố giác của bà H.T.T.T (ngụ phường Châu Đốc) xác định: Khoảng tháng 7/2024, Nguyễn Thị Bích Thuỷ có hành vi gian dối bán nhà gắn liền với đất tại khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế cho bà T. với giá 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà và đất đã được Thuỷ đem thế chấp ngân hàng với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Ngày 29/7/2024, bà T. chuyển số tiền 1,6 tỷ đồng cho Thuỷ để Thuỷ đến ngân hàng tất toán khoản vay, lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục sang tên cho bà T.

Sau đó, Thủy đến ngân hàng làm thủ tục đáo hạn khoản vay, khi nhận lại số tiền trên 1,4 tỷ đồng vay đáo hạn, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Hiện không rõ Thuỷ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Thuỷ thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Nguyên Hải, SĐT: 0888.753.952 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.


Thanh Anh (TH)

An ninh tiền tệ

