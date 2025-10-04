Rút tiền tiết kiệm giữa chừng, bạn sẽ mất bao nhiêu lãi?

Vậy, rút tiết kiệm giữa chừng sẽ mất bao nhiêu lãi và quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước cho phép xử lý thế nào?

Trước đây, nguyên tắc chung là nếu rút trước hạn, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ khoản tiền gửi. Điều này đồng nghĩa, dù đã giữ sổ vài tháng, chỉ cần rút ra sớm một ngày thì gần như toàn bộ số lãi tích lũy sẽ “bốc hơi”. Ví dụ, với khoản 100 triệu đồng gửi 12 tháng lãi suất 5,5%/năm, nếu giữ đủ hạn sẽ nhận được khoảng 5,5 triệu đồng. Nhưng nếu buộc phải rút toàn bộ sau 6 tháng, người gửi chỉ được áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn, khoảng 0,1%–0,2%/năm, tức chỉ còn vài chục nghìn đồng tiền lãi, coi như mất gần hết lợi ích.

Để tháo gỡ sự cứng nhắc này, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN và mới đây được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 47/2024/TT-NHNN, chính thức cho phép hình thức rút trước hạn một phần. Theo đó, khi khách hàng cần dùng tiền, họ có thể rút một phần gốc, phần còn lại vẫn tiếp tục được hưởng lãi suất kỳ hạn như đã thỏa thuận ban đầu. Với quy định này, người gửi sẽ không còn rơi vào cảnh gần như “mất trắng lãi” chỉ vì cần rút gấp một phần tiền.

Chẳng hạn, với khoản 100 triệu đồng gửi 12 tháng lãi suất 5,5%/năm, nếu sau 6 tháng khách hàng cần rút 30 triệu, phần tiền này sẽ được tính lại theo lãi suất không kỳ hạn, chỉ khoảng vài chục nghìn đồng tiền lãi. Nhưng 70 triệu đồng còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất 5,5% đến cuối kỳ, mang lại khoảng 3,85 triệu đồng tiền lãi. Như vậy, tổng lợi ích vẫn được bảo toàn đáng kể, thay vì mất toàn bộ chỉ vì một khoản rút sớm.

Sự thay đổi này phản ánh thực tế là nhu cầu tài chính cá nhân rất khó đoán định. Người dân có thể gửi tiết kiệm dài hạn để hưởng lãi cao, nhưng không ai chắc chắn trong suốt kỳ hạn sẽ không có lúc cần tiền gấp. Với quy định mới, khách hàng có thêm sự linh hoạt mà vẫn duy trì được hiệu quả sinh lời của phần vốn chưa động đến.

Tuy vậy, bài toán tiết kiệm vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị. Chia nhỏ khoản tiền gửi thành nhiều sổ khác nhau, thay vì dồn tất cả vào một sổ lớn, là một cách giảm rủi ro. Bên cạnh đó, việc duy trì một khoản dự phòng trong tài khoản thanh toán hoặc gửi kỳ hạn ngắn cũng giúp người gửi tránh tình huống phải rút giữa chừng. Các ngân hàng hiện nay cũng cạnh tranh bằng cách thiết kế nhiều sản phẩm tiết kiệm đa dạng, từ tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm trực tuyến đến gửi góp, cho phép khách hàng lựa chọn phù hợp với thói quen quản lý tiền bạc của mình.

Rút tiết kiệm giữa chừng không còn đồng nghĩa với “mất trắng” lãi như trước đây, nhưng chắc chắn vẫn khiến người gửi thiệt đi phần nào. Điểm quan trọng là trước khi ký sổ, khách hàng cần hiểu rõ quy định, cân nhắc kỳ hạn phù hợp và dự tính nhu cầu tài chính trong tương lai.



