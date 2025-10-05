Mua vàng cuối tháng 9, bán ra hôm nay: Bạn sẽ lời hay lỗ?

Thống kê cho thấy, những người xuống tiền mua vàng đầu tuần và bán ra hôm nay thực tế không nhiều người có lãi, thậm chí lỗ nhẹ dù giá vàng tăng lên.

Ngày 30/9, vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 136,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Sau đó, giá liên tục nhích lên và đến ngày 5/10, các doanh nghiệp vàng lớn công bố mức mua vào 136,6 triệu đồng/lượng – bán ra 138,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, cuối tháng 9 mức giá phổ biến khoảng 131 – 134 triệu đồng/lượng. Hiện nay, các doanh nghiệp niêm yết giá mua vào khoảng 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, nhà đầu tư mua vàng miếng vào ngày 30/9 với giá khoảng 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra hôm nay với giá 136,6 triệu đồng/lượng sẽ bị lỗ nhẹ 200 nghìn đồng mỗi lượng. Trong khi với vàng nhẫn, nhà đầu tư có thể lỗ khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng dù giá vàng vẫn đang đi lên.

Data: CafeF

Thực tế, nhiều người thường quên rằng, giá niêm yết mua vào và bán ra của doanh nghiệp vàng luôn có khoảng cách, thường từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi lượng. Khoảng cách này cùng với phí giao dịch, chi phí bảo quản, thậm chí thuế phí phát sinh… sẽ làm giảm lợi nhuận.

Để tránh rơi vào tình trạng mua cao – bán thấp, nhà đầu tư cá nhân nên chọn vàng thương hiệu lớn như để giảm rủi ro thanh khoản và chênh lệch mua – bán.

Vào những giai đoạn giá vàng biến động mạnh, nhà vàng thường nới biên bộ giá mua - giá bán, khiến cho việc mua vàng khi giá đạt đỉnh gặp nhiều rủi ro. Thông thường, nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi một thời gian tương đối dài để có thể hoà vốn.

Ngoài ra, người mua cần theo dõi sát biến động giá quốc tế và tỷ giá USD/VND, vì đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng trong nước. Bên cạnh đó, bạn cần tính toán trước chi phí và chênh lệch giá mua - giá bán để ước lượng lợi nhuận ròng, không chỉ dựa vào giá bán niêm yết. Cuối cùng, hãy xác định rõ mục tiêu chốt lời và cắt lỗ, tránh tâm lý “lướt sóng” theo đám đông.

Thị trường vàng vốn nhạy cảm với các yếu tố quốc tế và tâm lý nhà đầu tư trong nước. Vì vậy, trước khi tham gia, mỗi người cần cân nhắc kỹ thời điểm, loại vàng và chi phí liên quan để tránh biến khoản đầu tư an toàn thành cuộc chơi rủi ro.



