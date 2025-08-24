Chỉ mất 30 phút với 3 việc nhỏ vào mỗi Chủ nhật - tài chính tuần mới được kiểm soát, không lo rỗng ví

Nếu bạn dành ra 30 phút vào mỗi Chủ nhật để thực hiện 3 việc nhỏ dưới đây, bạn sẽ thấy cả tuần trôi qua nhẹ nhàng hơn, chi tiêu gọn gàng hơn, và quan trọng là không lo rỗng ví bất ngờ.

1. Soát lại ví và tài khoản – biết rõ tiền đang ở đâu

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là bước nhiều người bỏ qua. Vào mỗi Chủ nhật, hãy:

- Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

- Đếm lại tiền mặt còn trong ví.

- Ghi nhanh vào một tờ giấy hoặc ứng dụng quản lý chi tiêu.

Khi biết rõ bạn đang còn bao nhiêu tiền, bạn sẽ có tâm thế chủ động thay vì mù mờ tiêu tiền trong tuần.

Ví dụ: Nếu bạn thấy ví còn 500.000 đồng tiền mặt, bạn sẽ dễ dàng lên kế hoạch dùng số đó cho xăng xe, đồ ăn vặt… thay vì “tiện đâu tiêu đó” rồi cuối tuần mới nhận ra chẳng còn đồng nào.

2. Lập kế hoạch chi tiêu cho tuần mới – chia nhỏ để dễ kiểm soát

Thay vì nghĩ mơ hồ “cứ tiêu dần”, hãy chia khoản chi tuần mới thành từng nhóm cụ thể:

- Ăn uống – đi chợ – bếp núc: 800.000 đồng.

- Xăng xe – đi lại: 200.000 đồng.

- Con cái – học thêm/hoạt động: 400.000 đồng.

- Chi phí phát sinh nhỏ (cà phê, bạn bè): 200.000 đồng.

Tổng: 1,6 triệu đồng. Nếu ngân sách tuần là 2 triệu, bạn vẫn còn dư 400.000 đồng để dự phòng.

Một mẹo nhỏ: Chia tiền mặt thành phong bì (hoặc ví riêng trong app ngân hàng). Mỗi nhóm chi tiêu có “giới hạn cứng”, giúp bạn tránh tiêu lạm.

3. Chuẩn bị trước để hạn chế tiêu ngoài kế hoạch

Nhiều khoản “rò rỉ” tài chính trong tuần thường đến từ ăn ngoài, mua đồ gấp gáp, hay quên đồ cần thiết. Chủ nhật là lúc bạn chặn đứng những khoản này bằng cách chuẩn bị:

- Đi chợ trước cho vài ngày: Mua thực phẩm và chế biến sẵn một phần để cả tuần không phải đặt đồ ăn ngoài.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập/quần áo cho con: Tránh sáng thứ Hai vội vã chạy đi mua gấp, dễ bị mua đắt.

- Đổ đầy bình xăng hoặc nạp thẻ xe buýt: Đỡ cảnh giữa tuần phải xoay xở.

Chỉ cần chuẩn bị trước, bạn đã tiết kiệm được kha khá so với việc chi tiêu “chữa cháy” trong tuần.

Tại sao 3 việc nhỏ này lại hiệu quả?

- Tâm lý yên tâm hơn: Bạn không phải lo lắng “không biết tiền đi đâu” mỗi cuối tuần.

- Tránh chi tiêu cảm xúc: Có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn nói “không” với những khoản chi bất ngờ.

- Duy trì thói quen tích lũy: Nếu tuần nào cũng làm, cuối tháng bạn sẽ thấy mình dư ra một khoản đáng kể.

Bảng tóm tắt 3 việc Chủ nhật giúp ví tiền gọn gàng

Việc cần làm Lợi ích Thời gian cần Soát lại ví và tài khoản Biết rõ tiền còn lại, chủ động chi tiêu 5 phút Lập kế hoạch chi tiêu tuần Tránh vượt quá ngân sách 10 phút Chuẩn bị trước (thực phẩm, đồ dùng, xăng xe) Giảm chi phát sinh, tiết kiệm thời gian 15 phút



Lời kết

Một tuần mới có thể bắt đầu bằng sự bừa bộn hoặc sự gọn gàng – và điều đó tùy thuộc vào cách bạn chuẩn bị. Chỉ cần 30 phút vào Chủ nhật cho 3 việc nhỏ trên, bạn sẽ thấy cả tuần thoải mái hơn, không bị áp lực tài chính đè nặng. Vì kiểm soát tiền bạc không chỉ là chuyện lớn, mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi tuần.