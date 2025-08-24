Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ mất 30 phút với 3 việc nhỏ vào mỗi Chủ nhật - tài chính tuần mới được kiểm soát, không lo rỗng ví

24-08-2025 - 22:31 PM | Lifestyle

Một tuần mới bắt đầu không chỉ là lúc sắp xếp công việc, mà còn là cơ hội để bạn dọn dẹp lại tài chính cá nhân. Thực tế, nhiều người bị “cháy ví” giữa tuần không phải vì thu nhập ít, mà vì thiếu chuẩn bị.

Nếu bạn dành ra 30 phút vào mỗi Chủ nhật để thực hiện 3 việc nhỏ dưới đây, bạn sẽ thấy cả tuần trôi qua nhẹ nhàng hơn, chi tiêu gọn gàng hơn, và quan trọng là không lo rỗng ví bất ngờ.

1. Soát lại ví và tài khoản – biết rõ tiền đang ở đâu

Chỉ mất 30 phút với 3 việc nhỏ vào mỗi Chủ nhật - tài chính tuần mới được kiểm soát, không lo rỗng ví- Ảnh 1.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là bước nhiều người bỏ qua. Vào mỗi Chủ nhật, hãy:

- Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

- Đếm lại tiền mặt còn trong ví.

- Ghi nhanh vào một tờ giấy hoặc ứng dụng quản lý chi tiêu.

Khi biết rõ bạn đang còn bao nhiêu tiền, bạn sẽ có tâm thế chủ động thay vì mù mờ tiêu tiền trong tuần.

Ví dụ: Nếu bạn thấy ví còn 500.000 đồng tiền mặt, bạn sẽ dễ dàng lên kế hoạch dùng số đó cho xăng xe, đồ ăn vặt… thay vì “tiện đâu tiêu đó” rồi cuối tuần mới nhận ra chẳng còn đồng nào.

2. Lập kế hoạch chi tiêu cho tuần mới – chia nhỏ để dễ kiểm soát

Thay vì nghĩ mơ hồ “cứ tiêu dần”, hãy chia khoản chi tuần mới thành từng nhóm cụ thể:

- Ăn uống – đi chợ – bếp núc: 800.000 đồng.

Chỉ mất 30 phút với 3 việc nhỏ vào mỗi Chủ nhật - tài chính tuần mới được kiểm soát, không lo rỗng ví- Ảnh 2.

- Xăng xe – đi lại: 200.000 đồng.

- Con cái – học thêm/hoạt động: 400.000 đồng.

- Chi phí phát sinh nhỏ (cà phê, bạn bè): 200.000 đồng.

Tổng: 1,6 triệu đồng. Nếu ngân sách tuần là 2 triệu, bạn vẫn còn dư 400.000 đồng để dự phòng.

Một mẹo nhỏ: Chia tiền mặt thành phong bì (hoặc ví riêng trong app ngân hàng). Mỗi nhóm chi tiêu có “giới hạn cứng”, giúp bạn tránh tiêu lạm.

3. Chuẩn bị trước để hạn chế tiêu ngoài kế hoạch

Nhiều khoản “rò rỉ” tài chính trong tuần thường đến từ ăn ngoài, mua đồ gấp gáp, hay quên đồ cần thiết. Chủ nhật là lúc bạn chặn đứng những khoản này bằng cách chuẩn bị:

- Đi chợ trước cho vài ngày: Mua thực phẩm và chế biến sẵn một phần để cả tuần không phải đặt đồ ăn ngoài.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập/quần áo cho con: Tránh sáng thứ Hai vội vã chạy đi mua gấp, dễ bị mua đắt.

- Đổ đầy bình xăng hoặc nạp thẻ xe buýt: Đỡ cảnh giữa tuần phải xoay xở.

Chỉ cần chuẩn bị trước, bạn đã tiết kiệm được kha khá so với việc chi tiêu “chữa cháy” trong tuần.

Tại sao 3 việc nhỏ này lại hiệu quả?

Chỉ mất 30 phút với 3 việc nhỏ vào mỗi Chủ nhật - tài chính tuần mới được kiểm soát, không lo rỗng ví- Ảnh 3.

- Tâm lý yên tâm hơn: Bạn không phải lo lắng “không biết tiền đi đâu” mỗi cuối tuần.

- Tránh chi tiêu cảm xúc: Có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn nói “không” với những khoản chi bất ngờ.

- Duy trì thói quen tích lũy: Nếu tuần nào cũng làm, cuối tháng bạn sẽ thấy mình dư ra một khoản đáng kể.

Bảng tóm tắt 3 việc Chủ nhật giúp ví tiền gọn gàng

Việc cần làmLợi íchThời gian cần
Soát lại ví và tài khoảnBiết rõ tiền còn lại, chủ động chi tiêu5 phút
Lập kế hoạch chi tiêu tuầnTránh vượt quá ngân sách10 phút
Chuẩn bị trước (thực phẩm, đồ dùng, xăng xe)Giảm chi phát sinh, tiết kiệm thời gian15 phút


Lời kết

Một tuần mới có thể bắt đầu bằng sự bừa bộn hoặc sự gọn gàng – và điều đó tùy thuộc vào cách bạn chuẩn bị. Chỉ cần 30 phút vào Chủ nhật cho 3 việc nhỏ trên, bạn sẽ thấy cả tuần thoải mái hơn, không bị áp lực tài chính đè nặng. Vì kiểm soát tiền bạc không chỉ là chuyện lớn, mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi tuần.

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh lâu ngày mới tái xuất showbiz, khí chất ngút ngàn, Chủ tịch Hà Nội FC ủng hộ hết mình

"Dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh lâu ngày mới tái xuất showbiz, khí chất ngút ngàn, Chủ tịch Hà Nội FC ủng hộ hết mình Nổi bật

5 thứ người giàu mạnh tay mua, càng giữ càng sinh lời, trong khi nhiều người nghèo vẫn ngần ngại

5 thứ người giàu mạnh tay mua, càng giữ càng sinh lời, trong khi nhiều người nghèo vẫn ngần ngại Nổi bật

Hơn nghìn khán giả nghe Lệ Quyên và 2 ca sĩ có tiếng hát tại Hà Nội

Hơn nghìn khán giả nghe Lệ Quyên và 2 ca sĩ có tiếng hát tại Hà Nội

21:50 , 24/08/2025
Mỹ nam bị ghét nhất Mưa Đỏ: Nói 6 thứ tiếng cực đỉnh, nét đẹp lai Tây hiếm có khó tìm

Mỹ nam bị ghét nhất Mưa Đỏ: Nói 6 thứ tiếng cực đỉnh, nét đẹp lai Tây hiếm có khó tìm

21:35 , 24/08/2025
Cận cảnh nhúng nước siêu xe Rolls-Royce giá 50 tỷ đồng

Cận cảnh nhúng nước siêu xe Rolls-Royce giá 50 tỷ đồng

21:17 , 24/08/2025
Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

21:01 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên