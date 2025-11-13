Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi nhánh doanh nghiệp ở nhiều vùng, áp dụng mức lương tối thiểu thế nào?

13-11-2025 - 16:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc áp dụng địa bàn vùng lương tối thiểu được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động

Từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng được tăng thêm 7,2% so với mức lương hiện hành. Điều này được quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ- CP vừa được Chính phủ ban hành. 

Thực tế, nhiều doanh nghiệp có chi nhánh ở những địa phương có vùng lương khác nhau; Doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính tại nơi này nhưng hoạt động tại nơi khác hoặc doanh nghiệp hoạt động ở khu công nghiệp nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau... 

Vậy, đối với các trường hợp này, doanh nghiệp sẽ căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng nào để trả lương cho người lao động?

Chi nhánh doanh nghiệp ở nhiều vùng, áp dụng mức lương tối thiểu thế nào?- Ảnh 1.

Vùng lương tối thiểu của người lao động được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động

Chia sẻ vấn đề này, ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, cho hay, theo Nghị định số 293/2025/NĐ- CP, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Cụ thể, người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Theo Nghị định 293, người lao động tại vùng I sẽ có mức lương tối thiểu là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn tại Phụ lục kèm theo Nghị định này thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31-12-2025 thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm ngày 31-12-2025 đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31-12-2025 trở về trước cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Theo Hương Huyền

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc sẽ có thay đổi quan trọng từ 1/1/2026, người lao động lưu ý!

Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc sẽ có thay đổi quan trọng từ 1/1/2026, người lao động lưu ý! Nổi bật

GS.TS Vũ Minh Khương: Nếu Hà Nội và TP.HCM phát triển hệ thống tàu điện ngầm như Trung Quốc thì chỉ 10-15 năm tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ

GS.TS Vũ Minh Khương: Nếu Hà Nội và TP.HCM phát triển hệ thống tàu điện ngầm như Trung Quốc thì chỉ 10-15 năm tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ Nổi bật

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện điều này

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện điều này

16:08 , 13/11/2025
Kiểm tra siêu sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh 'không thể chậm trễ được, chậm ngày nào là đất nước thiệt ngày ấy'

Kiểm tra siêu sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh 'không thể chậm trễ được, chậm ngày nào là đất nước thiệt ngày ấy'

15:40 , 13/11/2025
Diện mạo trung tâm nghề cá 250 tỷ ở Đà Nẵng vừa 'lên đời'

Diện mạo trung tâm nghề cá 250 tỷ ở Đà Nẵng vừa 'lên đời'

15:00 , 13/11/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra dự án sân bay Long Thành

14:40 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên