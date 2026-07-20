Nhà 2 tầng mái Nhật 80m² được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ thiết kế hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Đặc điểm của nhà 2 tầng mái Nhật 80m²

Điểm nổi bật của nhà mái Nhật là hệ mái có độ dốc vừa phải, mái đua rộng, giúp thoát nước nhanh. Với diện tích xây dựng 80m² mỗi sàn, nhà mái Nhật 2 tầng có thể bố trí đầy đủ các khu vực chức năng như phòng khách, phòng bếp, 3-4 phòng ngủ, phòng thờ và khu vệ sinh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình từ 4-6 thành viên.

Bên cạnh đó, nhà 2 tầng mái Nhật có tính linh hoạt cao trong thiết kế, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc như hiện đại, tối giản hay tân cổ điển. So với nhiều kiểu mái khác, mái Nhật mang đến vẻ ngoài thanh lịch, cân đối.

Nhà mái Nhật 2 tầng được nhiều gia chủ lựa chọn. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 80m² bao nhiêu?

Chi phí xây nhà mái Nhật thường áp dụng công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích sàn, phần móng, mái và các hạng mục phụ theo hệ số quy đổi. Móng băng tính 50% diện tích sàn; móng cọc tính 20% - 40% diện tích sàn; móng bè được tính 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Nhật khoảng 50 - 70% diện tích sàn.

Với nhà 2 tầng mái Nhật diện tích sàn 80m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích tầng 1: 80 X 100% = 80m²

Diện tích tầng 2: 80 X 100% = 80m²

Diện tích móng: 80 X 50% = 40m²

Diện tích mái Nhật: 80 X 70% = 56m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng khoảng 256m²

Theo mặt bằng giá hiện nay, đơn giá xây dựng chia làm hai hình thức khoán chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (giá khoảng 3,2 - 4 triệu đồng/m²); và dịch vụ xây nhà trọn gói (giá khoảng 5 - 8 triệu đồng/m²).

Nếu đơn giá thi công phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 80m² = 256m² X 4 triệu đồng/m² = 1,024 tỷ đồng

Nếu đơn giá thi công trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 80m² = 256m² X 7,5 triệu đồng/m² = 1,92 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà cấp 2 tầng mái Nhật 80m² thực tế sẽ thay đổi phụ thuộc diện tích xây dựng, vật tư, phong cách, giá nhân công, vị trí địa lý...