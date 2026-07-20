Diamond Sky hội tụ trọn vẹn 5 yếu tố của một bất động sản bền vững

Diamond Sky tại Khu đô thị Vạn Phúc là một trong số ít dự án hội tụ đồng thời cả 5 yếu tố đó - từ vị trí ven sông khan hiếm, kiến trúc được đầu tư kỹ lưỡng, hệ sinh thái xanh, đến tiềm năng tăng giá trong dài hạn. Đây cũng là lý do dự án nhận được sự quan tâm đáng kể ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.

Khan hiếm: Từ khóa định giá của bất động sản ven sông TP.HCM

Quỹ đất ven sông tại các đô thị lớn vốn hữu hạn, không thể mở rộng hay tái tạo. Theo CBRE, nguồn cung nhà thấp tầng - phân khúc gắn liền các vị trí ven sông đắc địa - hai năm qua chỉ đạt 10-20% so với giai đoạn 2016-2022. Riêng năm 2025, toàn TP.HCM dự kiến chỉ thêm khoảng 9.000 căn hộ mới, trong đó nhà liền thổ vỏn vẹn 2.000 căn.

Trong khi nguồn cung thu hẹp, nhu cầu tìm kiếm bất động sản ven sông lại tăng hơn 40%. Giá bán sơ cấp căn hộ toàn thị trường cũng liên tục lập mặt bằng mới, đạt trung bình 92 triệu đồng/m², tăng gần 21% so với cùng kỳ. Sự lệch pha cung - cầu này khiến mỗi mét vuông đất ven sông còn lại trở thành một loại tài sản khó thay thế. Diamond Sky, tọa lạc ngay mặt tiền sông Sài Gòn, đang nằm trong nhóm sản phẩm hiếm hoi hội đủ điều kiện đó.

Kiến trúc: Sự đầu tư vào từng chi tiết

Diamond Sky được thiết kế theo hình khối vươn cao, lấy cảm hứng từ ánh phản chiếu của ánh sáng trên mặt nước Hồ Đại Nhật. Định hướng thiết kế không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà hướng đến độ bền vững lâu dài. Các mảng kính lớn nguyên khối kết hợp đường nét kiến trúc mềm mại giúp thu hẹp khoảng cách giữa không gian sống và cảnh quan tự nhiên bên ngoài, đồng thời tối ưu tầm nhìn ra thành phố.

Kiến trúc hiện đại của Diamond Sky

Nội thất từng căn hộ được hoàn thiện với sự hợp tác cùng các thương hiệu nội thất quốc tế, chú trọng vào chất liệu tự nhiên như đá, gỗ và ánh sáng. Hệ thống tiện ích gồm hồ bơi hướng sông, khu vực sinh hoạt cộng đồng trên cao và trung tâm chăm sóc sức khỏe được bố trí nhằm tạo ra một môi trường sống khép kín, yên tĩnh, tách biệt phần nào khỏi nhịp sống bên ngoài.

Vị trí: Tâm điểm giao thương, trái tim kinh doanh sầm uất

Một bất động sản hạng sang có thể sao chép về kiến trúc, nhưng vị trí thì không. Diamond Sky nằm ngay tâm điểm Van Phuc City - khu đô thị ven sông đáng sống bậc nhất TP.HCM, kết nối trực tiếp các trục hạ tầng chiến lược: cách sân bay Tân Sơn Nhất và Quận 1 (cũ) khoảng 10 phút, liền kề Quốc lộ 13 mở rộng, Đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến Metro số 3B trong tương lai.

Dự án tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City mặt tiền Quốc lộ 13

Vị trí này đưa cư dân đến gần các trung tâm thương mại, tài chính và khu vực hoạt động kinh doanh sôi động của thành phố. Về lâu dài, đây cũng là yếu tố củng cố tính thanh khoản và khả năng tăng giá của tài sản, khi hạ tầng kết nối tiếp tục được hoàn thiện.

Không gian xanh mát, trong lành giữa lòng đô thị

Giữa mật độ xây dựng ngày càng dày đặc của một đô thị hơn 10 triệu dân, không gian xanh đang trở thành yếu tố ngày càng khan hiếm. Diamond Sky thừa hưởng hệ sinh thái xanh của Van Phuc City với 3,4km mặt tiền sông Sài Gòn, hồ cảnh quan rộng 16ha và hàng chục công viên nội khu.

Yếu tố này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng sống hằng ngày: không khí trong lành hơn, không gian đi bộ và vận động ngoài trời được đảm bảo, trong khi khoảng cách đến khu vực trung tâm vẫn chỉ tính bằng phút di chuyển.

Tiềm năng tăng giá theo thời gian

Trong kinh tế học, nguồn cung hạn chế thường đi cùng khả năng tăng giá theo thời gian. Diamond Sky chỉ đưa ra thị trường 296 căn hộ, diện tích linh hoạt từ 64m² đến các căn Penthouse hơn 350m² - một con số nhỏ so với quy mô nhu cầu thực tế của phân khúc cao cấp tại TP.HCM.

Phối cảnh trung tâm thương mại Diamond Sky Mall 30.000m2

Việc sở hữu căn hộ tại đây, do đó, có thể được nhìn nhận không chỉ như một nơi để ở, mà còn là một kênh lưu trữ giá trị dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và biến động của các kênh đầu tư khác. Khi quỹ đất ven sông tại TP.HCM ngày càng cạn kiệt, sự khan hiếm về số lượng cộng hưởng cùng đà phát triển hạ tầng khu Đông là yếu tố được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trị của Diamond Sky trong thời gian tới.

Diamond Sky – Môi trường trong lành, không gian sống sang trọng

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