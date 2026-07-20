Tập đoàn Lê Phong: Hơn một thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững, đồng hành cùng sự phát triển đô thị

Là doanh nghiệp gắn bó với thị trường Bình Dương cũ, nay thuộc siêu đô thị TP.HCM mới, Tập đoàn Lê Phong lựa chọn một hướng đi khác biệt. Không chạy theo tốc độ tăng trưởng ngắn hạn, doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bài bản, lấy con người làm trung tâm và kiến tạo những không gian sống chất lượng, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại.

Kiến tạo nền tảng từ những bước đi bền vững

Ngay từ những ngày đầu, với tầm nhìn dài hạn và sự nhạy bén trước xu hướng phát triển đô thị, doanh nghiệp đã sớm sở hữu nhiều quỹ đất sạch quy mô lớn tại các vị trí chiến lược ở Dĩ An, Thuận An và nhiều khu vực giàu tiềm năng khác. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Tập đoàn Lê Phong từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bất động sản một cách bài bản và bền vững.

Từ những khu dân cư đầu tiên như Khu nhà ở thương mại Lê Phong, Khu nhà ở thương mại Tam Phú, Khu nhà ở thương mại Bình Chiểu cùng các khu dân cư Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Bình Chuẩn và An Phú, mỗi dự án đều được triển khai với định hướng đáp ứng nhu cầu ở thực, chú trọng chất lượng quy hoạch, đảm bảo pháp lý và tiến độ. Chính sự chỉn chu trong từng dự án đã giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng uy tín trên thị trường, đồng thời nhận được sự đón nhận tích cực từ khách hàng và nhà đầu tư, tạo tiền đề để doanh nghiệp mở rộng sang những dòng sản phẩm quy mô lớn hơn ở giai đoạn tiếp theo.

Bước chuyển mình với các dự án căn hộ cao tầng, kiến tạo chuẩn sống

Nếu các khu dân cư là giai đoạn xây dựng nền móng, thì việc phát triển các dự án căn hộ cao tầng đánh dấu bước chuyển mình của Tập đoàn Lê Phong trong vai trò một nhà phát triển bất động sản quy mô lớn, từ việc kiến tạo nơi ở sang kiến tạo chuẩn sống hiện đại.

Năm 2020, The Emerald Golf View đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Tập đoàn Lê Phong. Sở hữu quy mô 40 tầng, The Emerald Golf View gây ấn tượng với vị trí đắc địa trên đại lộ Bình Dương, đối diện Aeon Mall và liền kề sân golf Sông Bé, được đầu tư đồng bộ về thiết kế, tiện ích và hệ thống facade lighting nổi bật, trở thành biểu tượng hiện đại của diện mạo đô thị khu vực. Thành công của dự án tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các công trình quy mô lớn, đồng thời mở ra nền tảng để Tập đoàn Lê Phong phát triển hệ sinh thái căn hộ mang dấu ấn riêng.

The Emerald Golf View đánh dấu bước chuyển mình của Tập đoàn Lê Phong sangphát triển các dự án căn hộ cao tầng

Song song với phân khúc thương mại, Tập đoàn Lê Phong cũng dành nhiều tâm huyết phát triển nhà ở xã hội thông qua dự án New Lavida, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động có thu nhập thấp và trung bình. Được đầu tư đồng bộ về chất lượng xây dựng, cảnh quan và hệ thống tiện ích, dự án từng bước thay đổi cách nhìn về mô hình nhà ở xã hội hiện đại. Việc được vinh danh là "Dự án đáng sống năm 2025" là sự ghi nhận cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa hướng đến những giá trị bền vững cho cộng đồng.

New Lavida – dự án nhà ở xã hội chất lượng cao do Tập đoàn Lê Phong phát triển

Tiếp nối thành công, Tập đoàn Lê Phong tiếp tục mở rộng danh mục dự án chất lượng cao với chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Emerald, mỗi dự án là một bước tiến mới trong hành trình nâng tầm chất lượng sống.

The Emerald 68 đón đầu lợi thế kết nối tại cửa ngõ TP.HCM; The Emerald Garden View tạo sức hút nhờ mức giá cạnh tranh trong phân khúc căn hộ chất lượng cùng hệ tiện ích được đầu tư bài bản; The Emerald Boulevard được xem biểu tượng mới dành cho thế hệ cư dân tinh hoa đang tìm kiếm chuẩn sống khác biệt tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM; trong khi The Emerald River Park mang đến không gian sống bên sông đẳng cấp, cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và thiên nhiên trong lành.

Đó không chỉ là sự đa dạng về sản phẩm, mà còn thể hiện tư duy phát triển dựa trên đặc trưng riêng của từng vùng đất, kiến tạo môi trường sống chất lượng, cân bằng giữa giá trị an cư, trải nghiệm sống và góp phần gia tăng giá trị cho cả khu vực trong dài hạn.

Kiến tạo giá trị bền vững cùng sự phát triển của đô thị

Đằng sau mỗi dự án của Tập đoàn Lê Phong là triết lý phát triển bền vững với con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc đến hệ thống tiện ích, mọi hạng mục đều được nghiên cứu và đầu tư bài bản nhằm mang đến môi trường sống tiện nghi, an toàn và nâng cao trải nghiệm của cư dân.

Để hiện thực hóa định hướng đó, Tập đoàn không ngừng cập nhật các xu hướng quy hoạch và thiết kế hiện đại, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hợp tác với những tên tuổi hàng đầu trong từng lĩnh vực. Từ Coteccons, SOL E&C, Central trong thi công xây dựng; CUBIC Architects và Land Sculptor Studio, L.J Group trong thiết kế; CBRE trong tư vấn quản lý vận hành, Häfele, Samsung,...trong thiết bị bàn giao đến MB Bank, BIDV,,.. trong cung cấp giải pháp tài chính – mỗi đối tác đều góp phần tạo nên những dự án có chất lượng bền vững, vận hành hiệu quả và gia tăng giá trị theo thời gian.

Mạng lưới đối tác hàng đầu trong nhiều lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án của Tập đoàn Lê Phong

Song song với đó, cảnh quan tự nhiên, mảng xanh và yếu tố sông nước luôn được gìn giữ và lồng ghép hài hòa vào không gian kiến trúc. Đây cũng là định hướng được Tập đoàn Lê Phong theo đuổi nhằm kiến tạo môi trường sống cân bằng giữa phát triển đô thị và thiên nhiên.

Không chỉ phát triển nhà ở, Tập đoàn Lê Phong hướng đến xây dựng những cộng đồng dân cư phát triển toàn diện, nơi hạ tầng giáo dục, y tế, thương mại, văn hóa và hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu. Đó cũng là nền tảng tạo nên bản sắc phát triển của Tập đoàn Lê Phong trong hơn một thập kỷ qua.

The Emerald River Park được quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên, cảnh quan và hệ tiện ích.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Lê Phong tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, đầu tư bài bản, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại các khu vực giàu tiềm năng. Không chỉ hướng đến mục tiêu trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu phía Nam, Tập đoàn Lê Phong còn mong muốn đồng hành cùng quá trình hình thành những cực tăng trưởng mới của TP.HCM, góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng và tương lai đô thị.