Diện mạo quy hoạch mới của 'siêu' khu đô thị 'treo' lâu đời nhất TPHCM

Hơn 6.000 căn nhà ở xã hội

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được bao bọc gần như hoàn toàn bởi sông Sài Gòn. Trong tổng diện tích hơn 423 ha, có khoảng 406 ha được đầu tư xây dựng, phần còn lại 17 ha giữ nguyên hiện trạng.

Bên trong Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa.

Toàn dự án quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái ven sông với mật độ xây dựng thấp hơn các khu trung tâm hiện hữu, tăng tỷ lệ cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Bên cạnh chức năng nhà ở, dự án còn phát triển hệ thống trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, công trình hành chính, văn hóa, du lịch, công viên chuyên đề, bến du thuyền cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh.

Quy mô dân số của Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa khoảng 54.000 người, được phân bổ trên ba đơn vị ở với không gian đô thị tổ chức theo hướng giảm dần mật độ xây dựng về phía các hành lang cây xanh, hồ cảnh quan và mặt nước nhằm khai thác tối đa lợi thế bán đảo.

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa dự kiến phát triển 23.171 sản phẩm nhà ở, trong đó 13.150 căn chung cư cao tầng là loại hình chủ đạo, chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung.

Quỹ nhà ở xã hội có diện tích 125.884 m2, chiếm trên 20% tổng diện tích đất ở (không bao gồm đất ở hiện hữu chỉnh trang và đất tái định cư), được bố trí tại đơn vị ở số 1 và số 2. Khu vực này dự kiến xây dựng 5.867 căn hộ cùng 418 căn hộ lưu trú, phục vụ khoảng 5.928 cư dân thường trú và gần 940 khách lưu trú, chiều cao tối đa 20 tầng.

Đối với nhà ở thấp tầng, dự án phát triển 637 căn nhà liền kề, cao tối đa 5 tầng, phục vụ 2.230 người; 109 căn biệt thự đơn lập, cao tối đa 3 tầng, phục vụ 382 cư dân; 174 căn biệt thự song lập, cao tối đa 3 tầng, phục vụ 609 cư dân.

Đáng chú ý, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa giữ lại và chỉnh trang 1.629 căn nhà hiện hữu trên diện tích 130.290 m2, đáp ứng nhu cầu cư trú của 5.700 người.

Ngoài khu nhà ở, dự án bố trí 1 lô đất thương mại cấp đô thị rộng 10.000 m2, cao tối đa 5 tầng và 3 lô đất thương mại cấp đơn vị ở với tổng diện tích 6.032 m2, cao tối đa 2 tầng.

Một trong những điểm nhấn của dự án là bến du thuyền quốc tế nằm phía Đông bán đảo. Khu vực này được quy hoạch kết hợp quảng trường, phố đi bộ ven sông, nhà hàng, trung tâm mua sắm, không gian tổ chức sự kiện và các hoạt động văn hóa ngoài trời. Đồng thời, bến du thuyền sẽ là đầu mối giao thông đường thủy, phục vụ tàu cao tốc và taxi nước kết nối trung tâm TPHCM cùng các khu vực lân cận, góp phần phát triển hệ thống giao thông đa phương thức.

Bên cạnh đó, dự án dành 1,7 ha để xây dựng Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với quy mô 3.000 chỗ ngồi, kết hợp không gian văn hóa ven sông, hướng tới hình thành một trung tâm công nghiệp văn hóa mới của TPHCM.

Xây thêm 4 cây cầu

Để tăng khả năng kết nối bán đảo Thanh Đa với khu vực xung quanh, đồ án quy hoạch bổ sung 4 cầu vượt sông Sài Gòn. Trong đó, cầu phía Tây Bắc dài gần 573 m kết nối với khu vực Hiệp Bình, cầu phía Đông Bắc dài hơn 447 m kết nối khu Trường Thọ, cầu phía Đông dài 789 m kết nối đường Võ Nguyên Giáp, cầu phía Nam dài hơn 356 m kết nối khu vực Thảo Điền.

Các cầu này sẽ kết hợp với mạng lưới giao thông nội khu gồm các trục D2, D3, D4, D5, D6 và các tuyến ven sông, hình thành hệ thống giao thông đa hướng cho toàn bán đảo.

Theo hồ sơ dự án, khu vực Bình Quới - Thanh Đa hiện có khoảng 2.643 hộ dân thuộc diện phải di dời. Trong khi đó, phương án tái định cư hiện nay mới bố trí 725 lô đất nền dọc tuyến đường Bình Quới.

Sơ đồ bố trí thêm 4 cây cầu ở Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa.

TPHCM sẽ thu hồi 4.866 thửa đất thuộc 9 khu phố của phường Bình Quới. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch dự kiến hoàn thành trước tháng 10 năm nay.

Sau đó, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư đến quý IV/2027, trước khi khởi công đồng loạt các hạng mục nhà ở từ quý I/2028. Toàn bộ dự án dự kiến được thực hiện trong vòng 10 năm.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992. Đến tháng 6/2004, UBND TPHCM ra quyết định thu hồi, tạm giao đất cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Tháng 12/2004, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trình Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM nhiệm vụ quy hoạch chi tiết mới cho khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Sau 34 năm bị treo và chuyển qua nhiều chủ đầu tư, đến nay dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được UBND TPHCM chấp thuận nhà đầu tư là liên danh nhà đầu tư Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.