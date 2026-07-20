Đường ven biển TPHCM - Lâm Đồng 'khát' vật liệu, mặt bằng

Nguồn đất san lấp cũng thiếu hụt, trong khi vẫn còn một số hộ dân và doanh nghiệp chưa bàn giao mặt bằng, khiến chủ đầu tư chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu triển khai đồng loạt. Mặc dù các nhà thầu đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư, đến nay những khó khăn này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.