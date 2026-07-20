Đường ven biển TPHCM - Lâm Đồng 'khát' vật liệu, mặt bằng
TPO - Tại dự án đường ven biển kết nối TPHCM - Lâm Đồng, đoạn từ Phước Hải đến xã Bình Châu, các nhà thầu vừa tăng tốc thi công, vừa chờ mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp để triển khai đồng loạt các hạng mục.
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT994 được chia thành nhiều dự án thành phần, trong đó có 5 dự án do Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng (UBND TPHCM) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài gần 77 km, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.
Nhiều tháng qua, trên công trường tuyến đường ven biển TPHCM - Lâm Đồng (ĐT994), các nhà thầu đang khẩn trương thi công nhiều hạng mục nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, một số dự án thành phần đã hoàn thành và đưa vào khai thác, còn một số đoạn như tại đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng Khu du lịch Thùy Dương (xã Long Hải và xã Phước Hải), các nhà thầu đang triển khai thảm nhựa mặt đường và thi công vỉa hè.
Đối với đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray và nhánh kết nối tỉnh lộ 44B, một số đoạn đã hoàn thành thảm nhựa và đưa vào khai thác, trong khi phần lớn còn lại đang thi công hệ thống cống thoát nước và san lấp mặt bằng.
Riêng đoạn từ cầu Sông Ray đến Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy (xã Hồ Tràm), các nhà thầu đang tăng tốc thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn vật liệu xây dựng đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của gói thầu.
Trong khi đó, đoạn từ Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy đến quốc lộ 55 (xã Bình Châu) đang được triển khai các hạng mục san lấp nền đường và xây dựng hệ thống thoát nước.
Theo nhà thầu dự án thi công từ cầu Sông Ray đến Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, đơn vị đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, nhiều vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ. Nguồn đá xây dựng khan hiếm, giá bán tại các mỏ được cấp phép cao hơn mức công bố của Sở Xây dựng TPHCM.
Nguồn đất san lấp cũng thiếu hụt, trong khi vẫn còn một số hộ dân và doanh nghiệp chưa bàn giao mặt bằng, khiến chủ đầu tư chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu triển khai đồng loạt. Mặc dù các nhà thầu đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư, đến nay những khó khăn này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa bàn giao mặt bằng khiến công tác thi công bị ảnh hưởng.
Các nhà thầu huy động tối đa nhân công, nguyên vật liệu đảm bảo thi công kịp tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2026.
Nhân công đủ, có mặt bằng nhưng nhiều đoạn vẫn phải đợi chờ nguồn vật liệu.
Các nhà thầu tận thu khoáng sản là cát trên tuyến đường thi công để san lấp phần dưới cùng nhưng vẫn thiếu nguyên vật liệu là đất phủ, đá
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT994 khi hoàn thành và đưa vào khai thác được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển du lịch ven biển TPHCM, tăng cường kết nối hạ tầng logistics, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Bộ.
Theo
Tiền Phong
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