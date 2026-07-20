Đất đấu giá vùng quê 'hạ nhiệt' sau bỏ cọc hàng loạt, có lô giảm gần 1 tỷ đồng

Giá trúng giảm mạnh

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, phiên đấu giá quyền sử dụng 167 lô đất ở xóm Ân Hòa 13, xã Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) diễn ra sáng 19/7, thu hút 274 khách hàng tham gia đấu giá với gần 2.100 hồ sơ (tương đương khoảng 12,5 hồ sơ mỗi lô đất).

Các lô đất có diện tích từ 120-387 m², giá khởi điểm dao động 5-12 triệu đồng/m². Đáng chú ý, trong số 167 lô được đưa ra đấu giá lần này có 102 lô từng bị khách hàng bỏ cọc sau phiên đấu giá cuối năm 2025.

Phiên đấu giá quyền sử dụng 167 lô đất ở tại xã Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) diễn ra sáng 19/7, thu hút 274 khách hàng tham gia đấu giá với gần 2.100 hồ sơ. Ảnh: Phan Thiên.

Phiên đấu giá được tổ chức qua ba vòng trả giá và kéo dài đến hơn 13 giờ mới kết thúc.

Theo ghi nhận, mặt bằng giá trúng tại phiên đấu giá lần này đã giảm đáng kể so với phiên đấu giá diễn ra vào tháng 12/2025.

Cụ thể, các lô đất liền kề vị trí đẹp có giá trúng phổ biến từ 15-17 triệu đồng/m², cao hơn giá khởi điểm khoảng 3-5 triệu đồng/m². Trong khi đó, các lô liền kề mặt trong được đấu thành công ở mức khoảng 8,5-9,5 triệu đồng/m², chưa tới gấp đôi giá khởi điểm 5 triệu đồng/m².

So với kết quả đấu giá trước đây, giá trúng của nhiều lô đất đã giảm từ 500-600 triệu đồng mỗi lô. Cá biệt, có lô giảm gần 900 triệu đồng.

Đơn cử, lô CL5-19 diện tích 120 m² từng được đấu thành công ở mức 17 triệu đồng/m², tương đương gấp 3,4 lần giá khởi điểm trong phiên đấu giá tháng 12/2025. Tuy nhiên, tại phiên đấu giá lại, lô đất này chỉ được trả ở mức 9,668 triệu đồng/m², khiến tổng giá trị giảm khoảng 880 triệu đồng so với trước.

Không chỉ giá trúng giảm, sức nóng của phiên đấu giá cũng hạ nhiệt đáng kể. Nếu cuối năm 2025, khu đất này thu hút gần 1.000 người tham gia với hơn 3.800 bộ hồ sơ, bình quân khoảng 25 hồ sơ cho mỗi lô đất thì phiên đấu giá lần này chỉ còn khoảng một nửa mức độ quan tâm.

Bài học từ cơn sốt cuối năm 2025

Có mặt tại phiên đấu giá, nhiều người dân cho rằng mặt bằng giá lần này phản ánh đúng hơn giá trị thực của khu đất và giảm đáng kể tình trạng trả giá theo tâm lý đám đông.

So với kết quả đấu giá trước đây, giá trúng của nhiều lô đất tại khu đấu giá đã giảm từ 500-600 triệu đồng mỗi lô. Cá biệt, có lô giảm gần 900 triệu đồng. Ảnh: Phan Thiên.

Anh V.K.B. (xã Kim Sơn), một người tham gia đấu giá, cho biết sau bài học bỏ cọc hàng loạt ở phiên trước, nhiều khách hàng đã cân nhắc kỹ khả năng tài chính trước khi trả giá. "Lần này mọi người trả giá thận trọng hơn. Giá khoảng hơn 1 tỷ đồng với một lô mặt trong là hợp lý vì đất khu vực lân cận cũng đang được rao bán quanh mức này. Nếu trả quá cao thì sau này rất khó giao dịch", anh B. nói.

Theo một số người tham gia, với mặt bằng giá hiện nay, khoảng cách giữa giá đấu thành công và giá giao dịch trên thị trường không còn quá lớn, qua đó giảm rủi ro cho cả người mua lẫn cơ quan tổ chức đấu giá.

Cũng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, một số phiên đấu giá gần đây ghi nhận tình trạng giá trúng đấu giá “giảm nhiệt”.

Ông Trần Thế Dũng, Trưởng Ban Điều hành Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Ninh Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản Land Phát Đạt cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ghi nhận 2 phiên đấu giá lớn, gồm đấu giá quyền sử dụng 161 lô đất ở tại khu dân cư trung tâm Gia Thanh, xã Gia Trấn và đấu giá 40 lô đất ở thuộc 9 khu dân cư trên địa bàn phường Hoa Lư.

Kết quả cho thấy, tại xã Gia Trấn, giá trúng đấu giá giảm khoảng 30% so với các đợt trước. Sau đấu giá, hoạt động “mua đi, bán lại” cũng khá trầm lắng. Tại phường Hoa Lư, giá trúng giảm khoảng 10%; đáng chú ý, nhiều trường hợp cùng bỏ mức giá sàn, cho thấy tâm lý thận trọng đã thể hiện rõ hơn trong hành vi tham gia đấu giá.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại nhiều xã của tỉnh Ninh Bình, giá đất đã giảm mạnh so với thời điểm sốt nóng trước đây. Rao bán nhiều nhưng tỷ lệ giao dịch khá thấp.

Những diễn biến này cho thấy đấu giá đất đang dần giảm vai trò “dẫn dắt kỳ vọng giá” như giai đoạn trước. Giá trúng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào vị trí, hạ tầng, khả năng khai thác và nhu cầu sử dụng thực tế của từng khu đất.