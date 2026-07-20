Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất ở TPHCM

| | Bất động sản

Trong 6 tháng qua, tổng nguồn thu từ đất của TPHCM dự kiến khoảng 47.028 tỷ đồng. Hiện, TPHCM đang tập trung rà soát, hoàn thiện và trình phương án giá đất cụ thể đối với các dự án đã có dự thảo chứng thư định giá đất.

UBND TPHCM vừa ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể và thông báo thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn TPHCM năm 2026 để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất năm 2026.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM khẩn trương xây dựng kế hoạch xác định giá đất cụ thể đối với các dự án, dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM trong năm 2026 và báo cáo UBND TPHCM.

Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện và trình phương án giá đất cụ thể đối với các dự án đã có dự thảo chứng thư định giá đất; ưu tiên hoàn thành các phương án giá đất đã được Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM hoặc tổ giúp việc của hội đồng có ý kiến để trình hội đồng xem xét.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phải kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin địa chính cho Thuế TPHCM đối với các dự án đã được phê duyệt phương án giá đất cụ thể để ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng được giao phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá đối với các khu đất đã được UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch đấu giá năm 2026.

UBND TPHCM chỉ đạo Thuế TPHCM khẩn trương ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được phê duyệt phương án giá đất cụ thể và đã được cung cấp đầy đủ thông tin địa chính theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tham mưu triển khai đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư và 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thuế TPHCM chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đôn đốc việc cung cấp thông tin địa chính để kịp thời phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; theo dõi chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM được giao khẩn trương xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đã được UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch đấu giá năm 2026; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đấu giá đất năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã hoàn thiện dự thảo quyết định điều chỉnh giá đất năm 2026. Đồng thời, tham mưu thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với 30 hồ sơ, phối hợp cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính 4 hồ sơ, thông báo nộp tiền thuê đất năm 2026 cho 27 hồ sơ… tổng nguồn thu dự kiến khoảng 47.028 tỷ đồng cho ngân sách TPHCM.

Về xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tham mưu triển khai đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư và 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đấu giá khu đất Công ty Sobexco với nguồn thu ước khoảng 291 tỷ đồng, triển khai đấu giá 12 khu đất trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với 37/53 cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang phối hợp Sở Tài chính rà soát lại kết quả thẩm định giá trị tài sản công trong giai đoạn trước.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có 3 dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 13 dự án đang triển khai; tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường năm 2025 đạt 91,85%, vốn năm 2026 đạt 37,05%.

Trong 6 tháng qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã giải quyết 412.863 hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà đất cho hộ gia đình, cá nhân (bằng 99,8% so với cùng kỳ); 35.812 hồ sơ cho người mua nhà trong các dự án bất động sản (đạt 52,66% kế hoạch năm); cấp 1.112 giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức (đạt 74,1% kế hoạch).

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tham mưu tháo gỡ 143/149 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, đạt tỷ lệ 95,97%. Sở này cũng đã tiếp nhận, xử lý 330 hồ sơ đất đai từ Trung tâm Hành chính công và tham mưu UBND TPHCM 654 văn bản giải quyết hồ sơ đất đai theo quy định.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến đường cửa ngõ “đắt bậc nhất” TP.HCM: Mỗi m2 ngốn 3,3 tỷ đồng, hơn 20 năm “nằm trên giấy” sắp thành đại lộ 14 làn xe

Tuyến đường cửa ngõ “đắt bậc nhất” TP.HCM: Mỗi m2 ngốn 3,3 tỷ đồng, hơn 20 năm “nằm trên giấy” sắp thành đại lộ 14 làn xe Nổi bật

Đề xuất xây dựng khu thương mại tự do gần 2.800ha tại tỉnh hẹp nhất cả nước, tích hợp sân bay và cảng biển

Đề xuất xây dựng khu thương mại tự do gần 2.800ha tại tỉnh hẹp nhất cả nước, tích hợp sân bay và cảng biển Nổi bật

Diện mạo quy hoạch mới của 'siêu' khu đô thị 'treo' lâu đời nhất TPHCM

Diện mạo quy hoạch mới của 'siêu' khu đô thị 'treo' lâu đời nhất TPHCM

07:20 , 20/07/2026
Đất đấu giá vùng quê 'hạ nhiệt' sau bỏ cọc hàng loạt, có lô giảm gần 1 tỷ đồng

Đất đấu giá vùng quê 'hạ nhiệt' sau bỏ cọc hàng loạt, có lô giảm gần 1 tỷ đồng

07:08 , 20/07/2026
Đường ven biển TPHCM - Lâm Đồng 'khát' vật liệu, mặt bằng

Đường ven biển TPHCM - Lâm Đồng 'khát' vật liệu, mặt bằng

06:32 , 20/07/2026
Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc nghiên cứu loạt dự án hạ tầng tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc nghiên cứu loạt dự án hạ tầng tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

05:55 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên