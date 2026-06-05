Chi tiết bảng giá điện sinh hoạt 2026, cách tính giá điện tháng 6/2026

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến ngành điện dự báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều gia đình có thể tăng cao. Vì vậy, người dân cần biết bảng giá điện sinh hoạt 2026 và cách tính giá điện theo từng bậc thang để có sự điều chỉnh phù hợp nhất.

Bảng giá điện sinh hoạt 2026 mới nhất

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện cho sinh hoạt gồm 6 bậc lũy tiến.

Bậc Khoảng sản lượng (kWh) Sản lượng tiêu thụ tối đa của bậc (kWh) Giá bán (đồng/kWh) 1 0 – 50 50 1.984 2 51 – 100 50 2.050 3 101 – 200 100 2.380 4 201-300 100 2.998 5 301-400 100 3.350 6 401 kWh trở lên Không giới hạn 3.460

Lưu ý: Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước là 2.909 đồng/kWh và áp dụng mức giá cố định không chia bậc.

Cách tính giá điện tháng 6/2026

Ví dụ, háng 6/2026, hộ gia đình dùng 400 kWh điện, hóa đơn tiền điện sẽ được tính như sau:

Bậc 1: 0 – 50 kWh

+ Số điện: 50 kWh

+ Giá: 1.984 đồng/kWh

=> số tiền: 50 × 1.984 = 99.200 đồng

Bậc 2: 51 – 100 kWh

+ Số điện: 50 kWh

+Giá: 2.050 đồng/kWh

=> số tiền: 50 × 2.050 = 102.500 đồng

Bậc 3: 101 – 200 kWh

+ Số điện: 100 kWh

+ Giá: 2.380 đồng/kWh

=> số tiền: 100 × 2.380 = 238.000 đồng

Bậc 4: 201 – 300 kWh

+ Số điện: 100 kWh

+ Giá: 2.998 đồng/kWh

=> số tiền: 100 × 2.998 = 299.800 đồng

Bậc 5: 301 – 400 kWh

+ Số điện: 100 kWh

+ Giá: 3.350 đồng/kWh

=> số tiền: 100 × 3.350 = 335.000 đồng

Tổng tiền điện (chưa VAT)

99.200 + 102.500 + 238.000 + 299.800 + 335.000 = 1.074.500 đồng

Thuế GTGT tháng 4/2026 đối với điện sinh hoạt là 8%

Như vậy hóa đơn tiền điện tháng 6/2026 là:

1.074.500 + (1.074.500 × 8%) = 1.160.460 đồng

Mẹo tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Để giảm tiền điện hàng tháng, các chuyên gia năng lượng khuyến cáo người dân thay đổi một số thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Một trong số đó là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng chỉ rõ điều hòa nhiệt độ là một trong 5 thiết bị điện phổ biến (điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, bếp điện và nồi cơm điện) trong gia đình tiêu thụ điện năng lớn nhất.

Người dùng nên cài đặt điều hòa ở mức 26°C trở lên và sử dụng kết hợp với quạt để vừa đảm bảo hiệu quả làm mát, vừa tiết kiệm điện trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Đây là mức nhiệt vừa đảm bảo không gian mát mẻ, đồng thời có thể tiết kiệm 7-10% điện năng tiêu thụ của thiết bị.

Người dân cũng nên thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa định kỳ để thiết bị vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn. Điều hòa bẩn sẽ giảm hiệu suất làm mát và tiêu tốn thêm khoảng 15% điện năng.

Các thói quen dùng thiết bị gia đình cũng cần được thay đổi. Nên rút phích cắm (hoặc tắt nguồn công tắc) các thiết bị như tivi, lò vi sóng, máy tính khi không sử dụng vì chúng vẫn tiêu thụ một lượng điện ngầm. Không để tủ lạnh quá trống (gây tốn điện) hoặc nhồi nhét quá nhiều đồ ăn làm cản trở luồng khí lạnh.

Bên cạnh đó, chuyển đổi bóng đèn, thay thế dần các loại bóng đèn sợi đốt, huỳnh quang cũ bằng bóng đèn LED để tiết kiệm tới hàng chục phần trăm điện năng.