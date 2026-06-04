Toyota Land Cruiser Hybrid ra mắt ĐNÁ: Chốt giá gần 3 tỷ, vẫn dùng máy V6 3.5L, dễ 'cháy hàng' khi về Việt Nam

Toyota vừa chính thức giới thiệu phiên bản hybrid của dòng Land Cruiser 300 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines (PIMS) 2026. Đây là một trong những thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á đón nhận biến thể điện hóa của mẫu SUV đầu bảng này. Mức giá công bố là 6,93 triệu peso (quy đổi khoảng 2,96 tỷ đồng).

Tại Philippines, Toyota Land Cruiser còn được mở bán phiên bản động cơ dầu V6 3.3L tăng áp kép, có mức giá thấp hơn đáng kể là 5,758 triệu peso (quy đổi 2,46 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý nhất của Toyota Land Cruiser hybrid nằm ở hệ truyền động mới. Xe sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5L kết hợp mô-tơ điện, tương tự cấu hình đang xuất hiện trên Lexus LX 700h. Tổng công suất đạt 457 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 790 Nm, giúp đây trở thành phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từng được Toyota sản xuất. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.

Ngoài việc bổ sung hệ truyền động hybrid, Toyota cũng tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất nhằm tạo điểm nhấn cho phiên bản mới. Xe được trang bị bộ bodykit khí động học mới cùng các chi tiết trang trí màu đen bóng. Logo "HEV" được bổ sung ở cửa cốp và bên hông xe.

Tại các thị trường quốc tế, Land Cruiser Hybrid còn được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ off-road như hệ thống lựa chọn địa hình tự động Auto Multi-Terrain Select. Hệ thống này có khả năng nhận diện các điều kiện vận hành như cát, bùn, đá hoặc đường đất để tự động điều chỉnh các thông số phù hợp. Bên cạnh đó là màn hình Multi-Terrain Monitor hỗ trợ quan sát địa hình xung quanh xe.

Về an toàn, xe sở hữu gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 3 với các tính năng quen thuộc như ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái khác.

Hiện Toyota Land Cruiser Hybrid đã bắt đầu nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam. Một người bán tại khu vực phía Bắc cho biết phiên bản này sẽ về nước vào khoảng quý IV/2026, cùng mức giá dự kiến tăng nhẹ so với bản thuần xăng vốn đang mở bán là 4,58 tỷ đồng.