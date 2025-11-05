Toyota Land Cruiser có thể biến thành siêu xe: Mạnh tới 900 mã lực, dùng động cơ nhiều người Việt khát khao song khó mua được

Toyota Land Cruiser có thể sẽ mở cửa trở lại với sức mạnh động cơ V8. Theo Drive, động cơ V8 hoàn toàn mới của Toyota, dự kiến được giới thiệu trong chiếc siêu xe Toyota GR GT sắp tới, có thể sẽ mở đường cho việc quay trở lại của động cơ 8 xi-lanh trong phiên bản Land Cruiser 300 Series.

Tuy nhiên, điều này chỉ mới dừng lại ở khả năng kỹ thuật và chưa hẳn đã trở thành hiện thực. Động cơ V8 mới này dự kiến sẽ là loại twin-turbo 4.0L, có thêm sự hỗ trợ của hệ thống hybrid, dự kiến sản sinh ra tới 900 mã lực. Động cơ này được kỳ vọng sẽ có mức vòng tua cao hơn so với các đối thủ để phù hợp với ứng dụng trong xe hiệu suất cao.

Toyota Land Cruiser 300 sẽ có phiên bản mạnh như siêu xe? Ảnh: Drive

Takashi Uehara, Chủ tịch mảng động cơ của Toyota, xác nhận rằng động cơ V8 có thể phù hợp với những chiếc xe lớn như Land Cruiser. Tuy nhiên, ông cho biết đây "chỉ mới là khả năng kỹ thuật. 'Nichts ist unmöglich',bkhẩu hiệu của Toyota tại Đức nghĩa là không gì là không thể".

Theo như ông Uehara, giống như thế hệ mới của các động cơ 4 xi-lanh 1.5L và 2.0L, động cơ V8 cũng có thể có nhiều biến thể khác nhau, bao gồm cả những phiên bản ít hiệu suất hơn dành cho các dòng xe không phải là xe thể thao.

Toyota GT Concept đang chạy thử với lớp ngụy trang. Trước khi có bản thương mại, động cơ V8 mới dự kiến sẽ xuất hiện trên Toyota GT Concept. Ảnh: Drive

Ông bổ sung rằng động cơ V8 "nói chung" có quan hệ họ hàng với các động cơ 4 xi-lanh thế hệ mới và các đặc tính của khối động cơ – cấu trúc cốt lõi của động cơ – là "khá gần gũi" giữa động cơ V8 4.0L và động cơ 4 xi-lanh 2.0L. Ông cũng tiết lộ rằng có khả năng sẽ có cả phiên bản xăng và diesel cho động cơ V8 mới này.

Mặc dù việc Toyota Land Cruiser V8 chưa chắc chắn, nhưng phiên bản 300 Series mới nhất đã giới thiệu động cơ V6 twin-turbo thiết kế mới. Động cơ xăng V6 hiện đã được hỗ trợ hybrid. Tuy nhiên, dù công nghệ tương tự đang được lên kế hoạch cho V8, rất khó có khả năng động cơ có số lượng xi-lanh cao hơn sẽ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt.