TLG: Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 84% kế hoạch

Thị trường nội địa ổn định, doanh thu quốc tế khởi sắc

Doanh thu nội địa Quý III của TLG đạt 893,5 tỷ đồng, tăng 229,9 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ các đơn hàng bị trì hoãn từ Quý II được ghi nhận trong kỳ này, cùng với tác động tích cực từ các chương trình hỗ trợ thương mại và mùa cao điểm tiêu dùng tựu trường. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (sau LNST CĐTS) Quý III/2025 đạt 76,1 tỷ đồng, giảm 16,9% cùng kỳ do công ty chủ động tăng chi phí bán hàng nhằm củng cố hệ thống phân phối và thúc đẩy tiêu dùng.

Theo đánh giá của Thiên Long, thị trường nội địa đã ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét trong tháng 7 và tháng 8 khi hoạt động của kênh bán lẻ truyền thống dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh trong tháng 9 có phần chậm lại do ảnh hưởng của các đợt bão lũ tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây gián đoạn cục bộ hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa. Dù vậy, xét tổng thể, kết quả Quý III vẫn cho thấy sự ổn định và khả năng thích ứng của hệ thống bán hàng nội địa, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều yếu tố biến động.

Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu Quý III đạt 291 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ , phản ánh nỗ lực thích ứng của Công ty tại các thị trường chủ lực sau nửa đầu năm nhiều biến động.

Trong Quý III/2025, lợi nhuận gộp tăng trưởng tích cực tại cả thị trường nội địa và quốc tế. Kết quả này chủ yếu đến từ việc tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng tối ưu biên lợi nhuận, cùng với việc nâng cao hiệu suất sản xuất và kiểm soát tốt chi phí đầu vào. Ở thị trường quốc tế, diễn biến tỷ giá thuận lợi là yếu tố hỗ trợ bổ sung cho tăng trưởng lợi nhuận gộp.

Chi phí bán hàng của Tập đoàn tăng là kết quả của chiến lược đầu tư chủ động, giúp đảm bảo sự ổn định của hệ thống phân phối trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng cao.Thiên Long tiếp tục đầu tư mạnh cho hoạt động bán hàng và các chương trình kích cầu nhằm củng cố thị phần và độ phủ thương hiệu.

Bên cạnh đó, từ tháng 5/2025, Thiên Long đã thực hiện điều chỉnh chính sách hỗ trợ thương mại cho hệ thống Nhà phân phối tại thị trường nội địa. Theo đó, các khoản hỗ trợ được ghi nhận vào chi phí bán hàng. Thay đổi này làm tăng doanh thu và một phần của chi phí bán hàng, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận thuần của Công ty.

Từ đầu năm 2025, Thiên Long có nhiều dự án đầu tư quan trọng gồm: ký hợp tác liên doanh tại Indonesia với Snapgreen (Indonesia) và Silver Lion (Singapore), mua chi phối CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC) – thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ sách tại Việt Nam, thông qua chủ trương góp vốn thành lập pháp nhân nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm tại Philippines.

Giá trị thương hiệu của Thiên Long tăng từ 1.000 tỷ đồng (40 triệu USD) năm 2024 lên 1.700 tỷ đồng (63 triệu USD) năm nay, theo Brand Finance. Thiên Long bứt phá bằng đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng ngành nghề cốt lõi. Tập đoàn đang phát triển theo chiến lược "Glocalization" (Toàn cầu hóa kết hợp địa phương hóa), vừa giữ vững bản sắc hơn 40 năm, vừa đảm bảo sự chuyên nghiệp. Các sản phẩm Thiên Long hiện diện tại 74 quốc gia, thể hiện sức mạnh thương hiệu và giá trị cạnh tranh của tập đoàn.