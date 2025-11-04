Người dùng iPhone, iPad chính thức sử dụng được Apple Intelligence bằng tiếng Việt
iOS 26.1 không chỉ mang đến một trải nghiệm mới mẻ về giao diện và tính năng, mà còn đánh dấu khoảnh khắc Apple thực sự thấu hiểu người dùng Việt thông qua Apple Intelligence.
Apple vừa chính thức phát hành iOS 26.1, bản cập nhật mang đến nhiều cải tiến về giao diện, bảo mật và đặc biệt là nâng cấp lớn cho Apple Intelligence, hệ thống trí tuệ nhân tạo được Apple tích hợp sâu trong iOS, iPadOS và macOS.
Apple Intelligence giờ đã hiểu tiếng Việt
Điểm nổi bật nhất trong iOS 26.1 chính là việc Apple Intelligence nền tảng AI cá nhân hóa thế hệ mới của Apple chính thức hỗ trợ tiếng Việt, cùng với nhiều ngôn ngữ khác như Trung Quốc (phồn thể), Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược của Apple, đồng thời cho thấy nỗ lực của hãng trong việc mang công nghệ thông minh đến gần hơn với từng người dùng, từng nền văn hóa. Sau nhiều năm các trợ lý ảo chưa thực sự thấu hiểu người Việt, việc Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt mở ra cơ hội để người dùng trong nước trải nghiệm AI hiểu ngôn ngữ, ngữ cảnh và cảm xúc bản địa.
Apple Intelligence mang đến các tính năng AI tích hợp sâu như Dịch Trực Tiếp, trí thông minh thị giác, Công Cụ Viết, công cụ tạo hình ảnh, Dọn Dẹp trong Ảnh và nhiều hơn thế trên iPhone, iPad và Mac, sẵn sàng hỗ trợ khi người dùng cần.
Việc Apple bổ sung tiếng Việt không chỉ là cập nhật kỹ thuật, mà còn là tín hiệu Apple đang nhìn thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của người dùng Việt Nam trong hệ sinh thái toàn cầu. Sự xuất hiện của tiếng Việt trong Apple Intelligence không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với công nghệ AI, mà còn cho thấy Apple đang bước thêm một bước để trở nên gần gũi hơn với người Việt.
Nhiều tính năng đáng chú ý
Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là khả năng tùy chỉnh Liquid Glass. Người dùng giờ đây có thể chọn giữa chế độ trong suốt, giữ phong cách “liquid” đặc trưng của iOS 26, hoặc chế độ màu giúp điều chỉnh độ mờ của các mục như thông báo, thanh tab, và thanh Dock.
Các biểu tượng ứng dụng trong suốt vẫn được giữ nguyên, tạo cảm giác “trôi nổi” tinh tế. Để kích hoạt, người dùng vào Settings > Display & Brightness > Liquid Glass trên iPhone và iPad. Trên macOS 26.1, mục này xuất hiện trong Settings > Appearance > Liquid Glass, dù mức độ thay đổi trên máy Mac không quá rõ rệt.
Apple cũng mang đến nút chuyển mới trong Settings, cho phép người dùng tắt thao tác vuốt mở Camera ngay từ màn hình khóa, một trong những thao tác đã tồn tại từ thời iPhone X.
Giờ đây, bạn có thể vào Settings > Camera > Lock Screen Swipe to Open Camera để bật hoặc tắt tùy chọn này. Với những người thường vô tình mở Camera trong túi quần, đây chắc chắn là một cải tiến nhỏ nhưng hữu ích.
Apple cũng đã đổi tên dịch vụ phát video trực tuyến từ Apple TV+ thành Apple TV, đi kèm biểu tượng mới mang phong cách tối giản hơn. Ứng dụng Settings được bổ sung mục Local Capture, cho phép người dùng tùy chỉnh vị trí lưu tệp ghi hình linh hoạt hơn.
Ngoài ra, iOS 26.1 còn cải thiện trải nghiệm tắt báo thức thông qua giao diện trượt để mở khóa, đồng thời bổ sung cử chỉ vuốt để chuyển bài hát trong ứng dụng Music, giúp thao tác nghe nhạc trở nên mượt mà và trực quan hơn.
iOS 26.1 hiện đã có sẵn cho iPhone 11 trở về sau và iPhone SE (thế hệ thứ 2). Người dùng có thể truy cập Settings > General > Software Update để kiểm tra và tiến hành cài đặt bản cập nhật mới nhất.
