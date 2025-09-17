iOS 26 ra mắt, 3 mẫu điện thoại bị "khai tử", những dòng iPhone nào được hỗ trợ?

Apple đã chính thức phát hành iOS 26 - bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo dành cho iPhone. Mỗi năm khi Apple phát hành phiên bản phần mềm lớn, luôn có khả năng các mẫu phần cứng cũ hơn sẽ không còn được hỗ trợ. Năm ngoái, iOS 18 đã tương thích với tất cả các mẫu iPhone có thể chạy iOS 17 nhưng điều này đã bị thay đổi.

Cụ thể, iOS 26 không hỗ trợ các mẫu máy sau:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Đây là ba mẫu máy vẫn được hỗ trợ bởi iOS 18, nhưng Apple đã ngừng cung cấp các bản cập nhật tính năng lớn cho chúng kể từ iOS 26.

3 mẫu bị bị "khai tử" khi không được hỗ trợ cập nhật iOS 26

Danh sách đầy đủ các iPhone tương thích với iOS 26

Dưới đây là danh sách toàn bộ các mẫu iPhone có hỗ trợ nâng cấp lên iOS 26:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 và 16 Plus

iPhone 16 Pro và 16 Pro Max

iPhone 15 và 15 Plus

iPhone 15 Pro và 15 Pro Max

iPhone 14 và 14 Plus

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

iPhone 13 và 13 mini

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max

iPhone 12 và 12 mini

iPhone 12 Pro và 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro và 11 Pro Max

iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên)

Lưu ý quan trọng: Không phải máy nào cũng có đủ tính năng

Một điều đáng chú ý là ngay cả khi một mẫu máy có thể chạy iOS 26 về mặt kỹ thuật, điều đó không có nghĩa là nó sẽ nhận được tất cả các tính năng mới.

Ví dụ, có hơn 20 tính năng mới của Apple Intelligence trong iOS 26 chỉ dành riêng cho các mẫu iPhone mới hơn. Người dùng sẽ cần có ít nhất một chiếc iPhone 15 Pro trở lên để trải nghiệm những cải tiến đột phá này.

Tính năng mới trên iOS 26

Bản cập nhật mang đến tính năng Call Screening (sàng lọc cuộc gọi) và Hold Assist (hỗ trợ giữ máy) trong ứng dụng điện thoại. Sàng lọc cuộc gọi tự động trả lời những người gọi không xác định mà không làm bạn bị gián đoạn.

Khi người gọi chia sẻ tên và lý do cho cuộc gọi của họ, điện thoại sẽ đổ chuông và bạn có thể quyết định xem mình có muốn nhấc máy hay không. Trong khi đó, hỗ trợ giữ máy tự động chờ máy và báo khi tổng đài viên sẵn sàng.

Ứng dụng Messages (tin nhắn) nhận nhiều cải tiến: hình nền trò chuyện, bình chọn trong nhóm, Apple Cash trong hội thoại nhóm, chỉ báo đang nhập liệu và bộ lọc tin nhắn từ số lạ.

Apple Intelligence tích hợp khả năng dịch trực tiếp trong Messages, FaceTime và Điện thoại, cho phép dịch văn bản và giọng nói theo thời gian thực bằng mô hình AI trên thiết bị.

Khả năng nhận diện trực quan cũng mở rộng trên màn hình iPhone, giúp người dùng tra cứu hoặc thao tác ngay với nội dung hiển thị.