Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

iOS 26 ra mắt, 3 mẫu điện thoại bị "khai tử", những dòng iPhone nào được hỗ trợ?

17-09-2025 - 09:20 AM | Thị trường

Apple đã chính thức phát hành iOS 26, bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo cho iPhone, vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu iPhone đều tương thích với phiên bản mới này.

Apple đã chính thức phát hành iOS 26 - bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo dành cho iPhone. Mỗi năm khi Apple phát hành phiên bản phần mềm lớn, luôn có khả năng các mẫu phần cứng cũ hơn sẽ không còn được hỗ trợ. Năm ngoái, iOS 18 đã tương thích với tất cả các mẫu iPhone có thể chạy iOS 17 nhưng điều này đã bị thay đổi.

Cụ thể, iOS 26 không hỗ trợ các mẫu máy sau:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Đây là ba mẫu máy vẫn được hỗ trợ bởi iOS 18, nhưng Apple đã ngừng cung cấp các bản cập nhật tính năng lớn cho chúng kể từ iOS 26.

iOS 26 ra mắt, 3 mẫu điện thoại bị "khai tử", những dòng iPhone nào được hỗ trợ?- Ảnh 1.

3 mẫu bị bị "khai tử" khi không được hỗ trợ cập nhật iOS 26

Danh sách đầy đủ các iPhone tương thích với iOS 26

Dưới đây là danh sách toàn bộ các mẫu iPhone có hỗ trợ nâng cấp lên iOS 26:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 và 16 Plus

iPhone 16 Pro và 16 Pro Max

iPhone 15 và 15 Plus

iPhone 15 Pro và 15 Pro Max

iPhone 14 và 14 Plus

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

iPhone 13 và 13 mini

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max

iPhone 12 và 12 mini

iPhone 12 Pro và 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro và 11 Pro Max

iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên)

Lưu ý quan trọng: Không phải máy nào cũng có đủ tính năng

Một điều đáng chú ý là ngay cả khi một mẫu máy có thể chạy iOS 26 về mặt kỹ thuật, điều đó không có nghĩa là nó sẽ nhận được tất cả các tính năng mới.

Ví dụ, có hơn 20 tính năng mới của Apple Intelligence trong iOS 26 chỉ dành riêng cho các mẫu iPhone mới hơn. Người dùng sẽ cần có ít nhất một chiếc iPhone 15 Pro trở lên để trải nghiệm những cải tiến đột phá này.

iOS 26 ra mắt, 3 mẫu điện thoại bị "khai tử", những dòng iPhone nào được hỗ trợ?- Ảnh 2.

Tính năng mới trên iOS 26

Bản cập nhật mang đến tính năng Call Screening (sàng lọc cuộc gọi) và Hold Assist (hỗ trợ giữ máy) trong ứng dụng điện thoại. Sàng lọc cuộc gọi tự động trả lời những người gọi không xác định mà không làm bạn bị gián đoạn.

Khi người gọi chia sẻ tên và lý do cho cuộc gọi của họ, điện thoại sẽ đổ chuông và bạn có thể quyết định xem mình có muốn nhấc máy hay không. Trong khi đó, hỗ trợ giữ máy tự động chờ máy và báo khi tổng đài viên sẵn sàng.

Ứng dụng Messages (tin nhắn) nhận nhiều cải tiến: hình nền trò chuyện, bình chọn trong nhóm, Apple Cash trong hội thoại nhóm, chỉ báo đang nhập liệu và bộ lọc tin nhắn từ số lạ.

Apple Intelligence tích hợp khả năng dịch trực tiếp trong Messages, FaceTime và Điện thoại, cho phép dịch văn bản và giọng nói theo thời gian thực bằng mô hình AI trên thiết bị.

Khả năng nhận diện trực quan cũng mở rộng trên màn hình iPhone, giúp người dùng tra cứu hoặc thao tác ngay với nội dung hiển thị.

iPhone 17 Pro bạc "sốt" chẳng kém gì cam: Mỗi năm có thêm màu mới "team màu bạc" chưa lung lay bao giờ!

Theo KV

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp

Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp Nổi bật

Một thị trường đang là khách mua LNG lớn nhất của cả Nga và Mỹ - ra rả nói tẩy chay năng lượng Nga nhưng nhập 5 tỷ đô LNG từ đầu năm vì giá quá rẻ

Một thị trường đang là khách mua LNG lớn nhất của cả Nga và Mỹ - ra rả nói tẩy chay năng lượng Nga nhưng nhập 5 tỷ đô LNG từ đầu năm vì giá quá rẻ Nổi bật

Vì sao giá lúa ở An Giang giảm mà bà con lại vui?

Vì sao giá lúa ở An Giang giảm mà bà con lại vui?

09:20 , 17/09/2025
Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

08:30 , 17/09/2025
iPhone 17 Pro bạc "sốt" chẳng kém gì cam: Mỗi năm có thêm màu mới "team màu bạc" chưa lung lay bao giờ!

iPhone 17 Pro bạc "sốt" chẳng kém gì cam: Mỗi năm có thêm màu mới "team màu bạc" chưa lung lay bao giờ!

08:10 , 17/09/2025
Mát hơn, êm hơn, đẳng cấp hơn với quạt trần G56DG từ KDK

Mát hơn, êm hơn, đẳng cấp hơn với quạt trần G56DG từ KDK

08:00 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên