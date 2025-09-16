Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng trăm điện thoại iPhone 12, 12 Pro và iPhone 13 sắp "xả kho" với giá siêu rẻ

16-09-2025 - 13:50 PM | Thị trường

Nhiều chiếc đang được rao bán với giá chỉ bằng khoảng 1/3 thị trường.

500 chiếc iPhone được đem đấu giá

Một công ty đấu giá vừa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa các loại tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội.

Điểm đáng chú ý là lô khoảng 500 chiếc iPhone đã qua sử dụng, với giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/chiếc. Trong số đó có hơn 70 chiếc iPhone 12, iPhone 12 Pro, gần 400 chiếc iPhone 13, có giá khởi điểm chỉ 4 triệu đồng/chiếc. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá iPhone 13 cũ đang bán trên thị trường (7 - 11 triệu đồng).

Toàn bộ lô hàng có giá khởi điểm hơn 2,01 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá cần đặt trước hơn 20 triệu đồng. Tài sản sẽ được trưng bày tại kho hàng của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội trước khi bước vào phiên đấu giá trực tuyến sáng 23/9, theo phương thức trả giá lên.

Trước đó, cuối tháng 8, một công ty khác cũng tổ chức đấu giá lô tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm 406 điện thoại và 34 thiết bị điện tử, máy văn phòng cũ tại Bắc Ninh, với giá khởi điểm hơn 270 triệu đồng.

Trong danh mục có nhiều thương hiệu quen thuộc như Samsung, iPhone, Nokia, Oppo…, nhưng hầu hết đều là hàng đã qua sử dụng, không rõ tình trạng hoạt động, thậm chí một số điện thoại bị nứt vỡ màn hình.

Hàng trăm điện thoại iPhone 12, 12 Pro và iPhone 13 sắp "xả kho" với giá siêu rẻ- Ảnh 1.

Nhiều mẫu điện thoại iPhone 13 trong danh sách đấu giá đã qua sử dụng có giá 4 triệu đồng

Những lưu ý khi mua hàng đấu giá thiết bị điện tử

Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi đấu giá

Đa số thiết bị là hàng đã qua sử dụng, thậm chí bị tịch thu nên có thể trầy xước, nứt vỡ, thiếu phụ kiện. Nhiều sản phẩm không kiểm tra được khả năng hoạt động, người mua cần xem kỹ khi được trưng bày.

Không có chế độ bảo hành chính hãng

Hàng hóa đấu giá thường không được bảo hành, đổi trả. Người mua phải chấp nhận rủi ro nếu thiết bị hỏng hóc sau khi nhận.

Giá khởi điểm thấp nhưng chi phí phát sinh có thể cao

Ngoài tiền đặt trước, người trúng đấu giá còn phải trả thêm các khoản phí liên quan (thuế VAT, phí vận chuyển…). Cần tính toán kỹ để không vượt quá giá trị thực tế.

Cân nhắc về nguồn gốc và pháp lý

Hàng hóa đấu giá thường là tài sản tịch thu, sung quỹ Nhà nước, đảm bảo tính pháp lý. Tuy nhiên, cần đọc kỹ thông báo đấu giá, hợp đồng để tránh tranh chấp.

So sánh với giá thị trường

Một số thiết bị có giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với hàng cũ trên thị trường, nhưng người mua cần thận trọng trước khi tham gia đấu giá để tránh rủi ro về chất lượng và khả năng sử dụng thực tế . Người mua nên so sánh giá để cân nhắc lợi ích thực sự.

Chuẩn bị tâm lý “hên xui”

Mua hàng đấu giá điện tử khác với mua hàng chính hãng – đây gần như là một “canh bạc” về chất lượng. Việc mua hàng "hên xui" này chỉ thích hợp với người am hiểu kỹ thuật, có thể sửa chữa hoặc tận dụng linh kiện.

Một chuyên gia trong lĩnh vực tiêu dùng đưa ra cảnh báo, người tham gia đấu giá nên xác định rõ mục tiêu mua để dùng hay mua để tận dụng. Nếu chỉ thấy giá rẻ mà lao vào thì nguy cơ "tiền mất, tật mang" là rất cao.

Theo Pha Lê

Nhịp sống thị trường

