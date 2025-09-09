Chi tiết đắt giá nhất Mưa Đỏ: Tờ tiền của anh Tạ trước khi hy sinh khiến khán giả vỡ òa

Mưa Đỏ đang tạo nên một hiện tượng đặc biệt trên màn ảnh rộng khi khắc họa chân thực, ám ảnh và đầy cảm xúc về những tháng ngày khốc liệt của chiến trường Quảng Trị. Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh phản ánh lịch sử, Mưa Đỏ còn chạm sâu vào trái tim người xem bởi những chi tiết nhỏ nhưng vô cùng đắt giá, khiến mỗi khung hình, mỗi số phận trong phim đều để lại dư âm day dứt. Một trong những chi tiết gây ám ảnh và được nhắc đến nhiều nhất chính là khoảnh khắc hi sinh của anh Tạ - người nông dân gốc Thanh Hóa do Phương Nam thủ vai.

Nhân vật Tạ do Phương Nam thủ vai

Anh Tạ được khắc họa là một người đàn ông bình dị, thật thà, nghĩ sao nói vậy, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng hạnh phúc. Anh có vợ và con nhỏ, có một mái ấm đáng để gắn bó và gìn giữ. Thế nhưng, khi tiếng gọi của Tổ quốc vang lên, anh đã không ngần ngại từ bỏ sự bình yên nơi quê nhà, rời xa vợ con để lên đường chiến đấu tại Quảng Trị - mảnh đất chảo lửa nơi vô số người lính đã nằm xuống.

Tạ là anh nông dân bình dị, mộc mạc giữa một tiểu đội toàn sinh viên, học sinh

Cao trào của nhân vật này đến ở khoảnh khắc cuối đời. Khi bị địch bắn và thương nặng, biết mình khó có thể qua khỏi, anh Tạ vẫn không nghĩ đến bản thân, thậm chí cũng không chỉ dừng lại ở nỗi nhớ gia đình. Ngoài việc trao lại bức di thư gửi vợ con cho đồng đội, anh còn lấy ra một số tiền được gói ghém cẩn thận trong túi, nhờ đồng đội giúp mình đóng Đảng phí. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi nhưng đã trở thành điểm nhấn xúc động bậc nhất của Mưa Đỏ. Giữa ranh giới sống chết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng, anh vẫn nghĩ về lý tưởng, về trách nhiệm của một người Đảng viên.

Anh Tạ yêu nước, yêu Đảng và có trách nhiệm với tình yêu đó đến tận phút cuối

Nhiều người cho rằng chi tiết ấy đã nâng cái chết của anh Tạ lên một tầm cao khác, không chỉ là sự hi sinh của một người lính vì độc lập dân tộc, mà còn là biểu tượng của tinh thần tận trung với đất nước. Bức di thư cho vợ con là lời trăn trối của một người chồng, người cha, còn tờ tiền đóng Đảng phí là lời khẳng định rằng cho đến phút cuối, anh vẫn giữ vững trọn vẹn lý tưởng cách mạng. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây là phân cảnh khiến họ khóc nhiều nhất trong suốt cả bộ phim.

Bên cạnh chi tiết xúc động này, Mưa Đỏ còn ghi điểm mạnh bởi nội dung mang tính lịch sử, tái hiện một trong những trận chiến ác liệt và bi tráng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phim tái hiện bom đạn, máu lửa và nhất là khắc họa rõ nét hình ảnh những con người bình dị đã làm nên lịch sử. Họ là nông dân, sinh viên, học sinh,... đủ các tầng lớp với xuất thân khác nhau, quê quán khác nhau nhưng có chung một lý tưởng, giống như cách đến phút cuối, anh Tạ vẫn còn day dứt về việc đóng Đảng phí.