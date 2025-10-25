Chi tiết kết quả bầu, phê chuẩn lãnh đạo cấp cao ở Quốc hội và Chính phủ

Tại phiên họp này, Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các nội dung: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Lâm Hiển

Sau khi thông qua danh sách, Quốc hội đã bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông; Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Mạnh.

Kết quả: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số ĐBQH); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Nhân sự lãnh đạo cấp cao được Quốc hội bầu, phê chuẩn. Ảnh: Lâm Hiển

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua các Nghị quyết.

Cụ thể, Nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số ĐBQH); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh, kết quả: có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó, có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước tặng hoa chúc mừng các Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm, Bộ trưởng. Ảnh: Lâm Hiển

Về Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng, kết quả: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số ĐBQH); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoài Trung giữ chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kết quả: có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số ĐBQH); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).