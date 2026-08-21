Chi tiết toàn bộ 90 cổ phiếu Việt Nam vào rổ Micro Cap của FTSE Global Equity Index Series

Theo danh mục chính thức được FTSE Russell công bố chiều tối ngày 21/8 (theo giờ Việt Nam), Việt Nam ghi nhận 90 cổ phiếu được bổ sung vào nhóm Micro Cap thuộc FTSE Global Equity Index Series (GEIS) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc.

Đây là nhóm có số lượng cổ phiếu Việt Nam được thêm mới lớn nhất trong kỳ rà soát lần này. Trước đó, ở các phân khúc vốn hóa cao hơn, FTSE Russell cũng bổ sung 27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE All-Cap, gồm 3 mã Large Cap, 3 mã Mid Cap và 21 mã Small Cap.

Trong danh sách Micro Cap, nhóm chứng khoán xuất hiện với mật độ đáng kể. Các mã được thêm mới gồm BSI của Chứng khoán BIDV, DSE của Chứng khoán DNSE, FTS của Chứng khoán FPT, MBS của Chứng khoán MB, SHS của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, TVS của Chứng khoán Thiên Việt, ORS của Chứng khoán Tiên Phong, VDS của Chứng khoán Rồng Việt, VFS của Chứng khoán Nhất Việt và CTS của Chứng khoán VietinBank.

Lĩnh vực ngân hàng có KLB của KienlongBank, NAB của Nam A Bank, EVF của EVNFinance, cùng hai doanh nghiệp bảo hiểm PVI và MIG.

Bất động sản và xây dựng cũng chiếm tỷ trọng lớn. Một loạt cái tên quen thuộc như HDC, IJC, CRE, CEO, DIG, DXS, HDG, KDH, KBC, PDR, QCG, SCR, VPI, TCH, HHS, HUT, TAL và VC3 xuất hiện trong danh sách. Cùng với đó là các doanh nghiệp hạ tầng như CII, HHV, PC1 và SIP.

Ở nhóm công nghiệp, vật liệu và sản xuất, FTSE Russell bổ sung nhiều cổ phiếu như AAA, BMP, HSG, NKG, BFC, DPM, DCM, GEX Infrastructure (GEL), Viglacera (VGC), Viettel Construction (CTR), Viettel Post (VTP), Hải An (HAH), Viconship (VSC) hay PVTrans (PVT).

Một số doanh nghiệp đầu ngành hoặc có thanh khoản đáng chú ý trên thị trường cũng góp mặt như FPT Retail (FRT), Digiworld (DGW), Dabaco (DBC), Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Vĩnh Hoàn (VHC), Nam Việt (ANV), Tập đoàn PAN (PAN), Nhựa Bình Minh (BMP), Hoa Sen (HSG), Đạm Cà Mau (DCM), Đạm Phú Mỹ (DPM), PV Drilling (PVD) và PTSC (PVS).

Đầy đủ 90 mã cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell thêm vào nhóm Micro Cap

Stock Company FTSE change AAA An Phat Bioplastics JSC Add to Micro HDC Ba Ria Vung Tau House Development Add to Micro BAF BAF Viet Nam Agriculture Add to Micro IJC Becamex Infrastructure Development Add to Micro BSI BIDV Securities Add to Micro BFC Binh Dien Fertilizer Add to Micro DBD Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Add to Micro BWE Binh Duong Water Environment Add to Micro BMP Binh Minh Plastics JSC Add to Micro DXG Bluemarq Group Add to Micro CRE Century Land Add to Micro CEO CEO Investment Add to Micro CMG CMC Add to Micro DBC DABACO Group Add to Micro DPG Dat Phuong Add to Micro DXS Dat Xanh Real Estate Service Add to Micro HHV Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Add to Micro DIG Development Investment Construction JSC Add to Micro DGW Digiworld Add to Micro DSE DNSE Securities Add to Micro DPR Dong Phu Rubber Add to Micro DHC Dong Hai JSC of Bentre Add to Micro EVF EVN Finance Add to Micro FRT FPT Digital Retail Add to Micro FTS FPT Securities Add to Micro GEL Gelex Infrastructure Add to Micro HDG Ha Do Group Add to Micro HAH Hai An Transport & Stevedoring Add to Micro CII Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC Add to Micro HPA Hoa Phat Agricultural Development Add to Micro HSG Hoa Sen Group Add to Micro HAG Hoang Anh Gia Lai Add to Micro TCH Hoang Huy Investment Financial Services Add to Micro HHS Hoang Huy Investment Services Add to Micro IDC Idico Add to Micro IPA IPA Investment Group Add to Micro KDH Khang Dien House Trading & Investment Add to Micro KDC Kinh Do JSC Add to Micro KLB Kien Long Commercial Add to Micro KBC Kinhbac City Development Share Holding Corp Add to Micro KOS Kosy Add to Micro MBS MB Securities Add to Micro MIG Military Insurance Add to Micro NAF Nafoods Group Add to Micro NAB Nam A Commercial Add to Micro NKG Nam Kim Steel Add to Micro VC3 Nam Mekong Group Add to Micro ANV Nam Viet Add to Micro PC1 Power Construction No 1 Add to Micro PVS PetroVietnam Technical Services Add to Micro DCM PetroVietNam Ca Mau Fertilizer Add to Micro PVD PetroVietnam Drilling & Well Services JSC Add to Micro DPM Petrovietnam Fertilizer & Chemical JSC Add to Micro PVI PVI Holdings Add to Micro NT2 PetroVietnam Power NhonTrach 2 Add to Micro PVT PetroVietnam Transportation Co. Add to Micro PPC PhaLai Thermal Power JSC Add to Micro PDR Phat Dat Real Estate Development Add to Micro PHR Phuoc Hoa Rubber Add to Micro QCG Quoc Cuong Gia Lai Add to Micro SCR Sai Gon Thuong Tin Real Estate JSC Add to Micro SCS Sai Gon Cargo Service Add to Micro SHS Saigon-Hanoi Securities JSC Add to Micro SIP Saigon VRG Investment Add to Micro SAM Sam Holdings Add to Micro ASM Sao Mai Construction Add to Micro SCG SCG Construction Add to Micro SHI Son Ha International Add to Micro MSH Song Hong Garment Add to Micro HUT Tasco Add to Micro TAL Taseco Land Investment Add to Micro SBT Thanh Thanh Cong Bien Hoa Jsc Add to Micro PAN Pan Pacific Add to Micro TLG Thien Long Group Add to Micro TVS Thien Viet Securities Add to Micro TDP Thuan Duc Add to Micro NTP Tien Phong Plastic Add to Micro ORS Tien Phong Securities Add to Micro TNG TNG Investment and Trading Add to Micro VPI Van Phu - Invest Investment Add to Micro VDS Viet Dragon Securities Add to Micro VFS Viet First Securities Add to Micro CTS Vietinbank Securities Add to Micro VCG Vietnam Construction and Import - Export Joint Stock Corp Add to Micro VSC Vietnam Container Shipping JSC Add to Micro VVS Vietnam Machine Investment Development Add to Micro CTR Viettel Construction Add to Micro VTP Viettel Post Add to Micro VGC Viglacera Add to Micro VHC Vinh Hoan Add to Micro

Như vậy, nếu tính cả Large Cap, Mid Cap, Small Cap và Micro Cap, tổng cộng 117 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào các phân khúc thuộc FTSE Total-Cap trong danh mục vừa công bố.

Đợt rà soát lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai việc chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. Việc hàng loạt cổ phiếu trong nước được đưa vào hệ thống GEIS mở rộng phạm vi các mã Việt Nam có thể trở thành tài sản tham chiếu cho những quỹ đầu tư theo dõi các bộ chỉ số của FTSE.

Theo thông báo của FTSE Russell, các thay đổi của kỳ rà soát tháng 9/2026 sẽ có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa ngày 18/9/2026, tương ứng áp dụng từ thứ Hai, ngày 21/9/2026.

