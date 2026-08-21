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Chi tiết toàn bộ 90 cổ phiếu Việt Nam vào rổ Micro Cap của FTSE Global Equity Index Series

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Chi tiết toàn bộ 90 cổ phiếu Việt Nam vào rổ Micro Cap của FTSE Global Equity Index Series

Theo danh sách có tới 90 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào nhóm Micro Cap.

Theo danh mục chính thức được FTSE Russell công bố chiều tối ngày 21/8 (theo giờ Việt Nam), Việt Nam ghi nhận 90 cổ phiếu được bổ sung vào nhóm Micro Cap thuộc FTSE Global Equity Index Series (GEIS) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc.

Đây là nhóm có số lượng cổ phiếu Việt Nam được thêm mới lớn nhất trong kỳ rà soát lần này. Trước đó, ở các phân khúc vốn hóa cao hơn, FTSE Russell cũng bổ sung 27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE All-Cap, gồm 3 mã Large Cap, 3 mã Mid Cap và 21 mã Small Cap.

Trong danh sách Micro Cap, nhóm chứng khoán xuất hiện với mật độ đáng kể. Các mã được thêm mới gồm BSI của Chứng khoán BIDV, DSE của Chứng khoán DNSE, FTS của Chứng khoán FPT, MBS của Chứng khoán MB, SHS của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, TVS của Chứng khoán Thiên Việt, ORS của Chứng khoán Tiên Phong, VDS của Chứng khoán Rồng Việt, VFS của Chứng khoán Nhất Việt và CTS của Chứng khoán VietinBank.

Lĩnh vực ngân hàng có KLB của KienlongBank, NAB của Nam A Bank, EVF của EVNFinance, cùng hai doanh nghiệp bảo hiểm PVI và MIG.

Bất động sản và xây dựng cũng chiếm tỷ trọng lớn. Một loạt cái tên quen thuộc như HDC, IJC, CRE, CEO, DIG, DXS, HDG, KDH, KBC, PDR, QCG, SCR, VPI, TCH, HHS, HUT, TAL và VC3 xuất hiện trong danh sách. Cùng với đó là các doanh nghiệp hạ tầng như CII, HHV, PC1 và SIP.

Ở nhóm công nghiệp, vật liệu và sản xuất, FTSE Russell bổ sung nhiều cổ phiếu như AAA, BMP, HSG, NKG, BFC, DPM, DCM, GEX Infrastructure (GEL), Viglacera (VGC), Viettel Construction (CTR), Viettel Post (VTP), Hải An (HAH), Viconship (VSC) hay PVTrans (PVT).

Một số doanh nghiệp đầu ngành hoặc có thanh khoản đáng chú ý trên thị trường cũng góp mặt như FPT Retail (FRT), Digiworld (DGW), Dabaco (DBC), Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Vĩnh Hoàn (VHC), Nam Việt (ANV), Tập đoàn PAN (PAN), Nhựa Bình Minh (BMP), Hoa Sen (HSG), Đạm Cà Mau (DCM), Đạm Phú Mỹ (DPM), PV Drilling (PVD) và PTSC (PVS).

Đầy đủ 90 mã cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell thêm vào nhóm Micro Cap

StockCompanyFTSE change
AAAAn Phat Bioplastics JSCAdd to Micro
HDCBa Ria Vung Tau House DevelopmentAdd to Micro
BAFBAF Viet Nam AgricultureAdd to Micro
IJCBecamex Infrastructure DevelopmentAdd to Micro
BSIBIDV SecuritiesAdd to Micro
BFCBinh Dien FertilizerAdd to Micro
DBDBinh Dinh Pharmaceutical and Medical EquipmentAdd to Micro
BWEBinh Duong Water EnvironmentAdd to Micro
BMPBinh Minh Plastics JSCAdd to Micro
DXGBluemarq GroupAdd to Micro
CRECentury LandAdd to Micro
CEOCEO InvestmentAdd to Micro
CMGCMCAdd to Micro
DBCDABACO GroupAdd to Micro
DPGDat PhuongAdd to Micro
DXSDat Xanh Real Estate ServiceAdd to Micro
HHVDeo Ca Traffic Infrastructure InvestmentAdd to Micro
DIGDevelopment Investment Construction JSCAdd to Micro
DGWDigiworldAdd to Micro
DSEDNSE SecuritiesAdd to Micro
DPRDong Phu RubberAdd to Micro
DHCDong Hai JSC of BentreAdd to Micro
EVFEVN FinanceAdd to Micro
FRTFPT Digital RetailAdd to Micro
FTSFPT SecuritiesAdd to Micro
GELGelex InfrastructureAdd to Micro
HDGHa Do GroupAdd to Micro
HAHHai An Transport & StevedoringAdd to Micro
CIIHo Chi Minh City Infrastructure Investment JSCAdd to Micro
HPAHoa Phat Agricultural DevelopmentAdd to Micro
HSGHoa Sen GroupAdd to Micro
HAGHoang Anh Gia LaiAdd to Micro
TCHHoang Huy Investment Financial ServicesAdd to Micro
HHSHoang Huy Investment ServicesAdd to Micro
IDCIdicoAdd to Micro
IPAIPA Investment GroupAdd to Micro
KDHKhang Dien House Trading & InvestmentAdd to Micro
KDCKinh Do JSCAdd to Micro
KLBKien Long CommercialAdd to Micro
KBCKinhbac City Development Share Holding CorpAdd to Micro
KOSKosyAdd to Micro
MBSMB SecuritiesAdd to Micro
MIGMilitary InsuranceAdd to Micro
NAFNafoods GroupAdd to Micro
NABNam A CommercialAdd to Micro
NKGNam Kim SteelAdd to Micro
VC3Nam Mekong GroupAdd to Micro
ANVNam VietAdd to Micro
PC1Power Construction No 1Add to Micro
PVSPetroVietnam Technical ServicesAdd to Micro
DCMPetroVietNam Ca Mau FertilizerAdd to Micro
PVDPetroVietnam Drilling & Well Services JSCAdd to Micro
DPMPetrovietnam Fertilizer & Chemical JSCAdd to Micro
PVIPVI HoldingsAdd to Micro
NT2PetroVietnam Power NhonTrach 2Add to Micro
PVTPetroVietnam Transportation Co.Add to Micro
PPCPhaLai Thermal Power JSCAdd to Micro
PDRPhat Dat Real Estate DevelopmentAdd to Micro
PHRPhuoc Hoa RubberAdd to Micro
QCGQuoc Cuong Gia LaiAdd to Micro
SCRSai Gon Thuong Tin Real Estate JSCAdd to Micro
SCSSai Gon Cargo ServiceAdd to Micro
SHSSaigon-Hanoi Securities JSCAdd to Micro
SIPSaigon VRG InvestmentAdd to Micro
SAMSam HoldingsAdd to Micro
ASMSao Mai ConstructionAdd to Micro
SCGSCG ConstructionAdd to Micro
SHISon Ha InternationalAdd to Micro
MSHSong Hong GarmentAdd to Micro
HUTTascoAdd to Micro
TALTaseco Land InvestmentAdd to Micro
SBTThanh Thanh Cong Bien Hoa JscAdd to Micro
PANPan PacificAdd to Micro
TLGThien Long GroupAdd to Micro
TVSThien Viet SecuritiesAdd to Micro
TDPThuan DucAdd to Micro
NTPTien Phong PlasticAdd to Micro
ORSTien Phong SecuritiesAdd to Micro
TNGTNG Investment and TradingAdd to Micro
VPIVan Phu - Invest InvestmentAdd to Micro
VDSViet Dragon SecuritiesAdd to Micro
VFSViet First SecuritiesAdd to Micro
CTSVietinbank SecuritiesAdd to Micro
VCGVietnam Construction and Import - Export Joint Stock CorpAdd to Micro
VSCVietnam Container Shipping JSCAdd to Micro
VVSVietnam Machine Investment DevelopmentAdd to Micro
CTRViettel ConstructionAdd to Micro
VTPViettel PostAdd to Micro
VGCViglaceraAdd to Micro
VHCVinh HoanAdd to Micro

Như vậy, nếu tính cả Large Cap, Mid Cap, Small Cap và Micro Cap, tổng cộng 117 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào các phân khúc thuộc FTSE Total-Cap trong danh mục vừa công bố.

Đợt rà soát lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai việc chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. Việc hàng loạt cổ phiếu trong nước được đưa vào hệ thống GEIS mở rộng phạm vi các mã Việt Nam có thể trở thành tài sản tham chiếu cho những quỹ đầu tư theo dõi các bộ chỉ số của FTSE.

Theo thông báo của FTSE Russell, các thay đổi của kỳ rà soát tháng 9/2026 sẽ có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa ngày 18/9/2026, tương ứng áp dụng từ thứ Hai, ngày 21/9/2026.

An Thái

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
FTSE, nâng hạng

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