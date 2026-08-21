Chính thức công bố danh sách cổ phiếu Việt Nam lọt FTSE Global Equity Index Series

Ngày 21/8, FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với FTSE Global Equity Index Series (GEIS) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là kỳ rà soát đặc biệt được giới đầu tư trong nước quan tâm khi Việt Nam chuẩn bị chính thức chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

Theo danh mục vừa công bố, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap , chỉ số bao gồm các cổ phiếu thuộc ba nhóm vốn hóa Large Cap, Mid Cap và Small Cap.

Trong đó, 3 cổ phiếu được xếp vào nhóm Large Cap gồm Vietcombank (VCB), Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM).

Ở nhóm Mid Cap, FTSE Russell bổ sung BIDV (BID), Hòa Phát (HPG) và VPBank (VPB).

Nhóm Small Cap có số lượng lớn nhất với 21 cổ phiếu, gồm FPT (FPT), Gelex (GEX), HDBank (HDB), Chứng khoán HSC (HCM), Masan Consumer (MCH), Masan Group (MSN), Novaland (NVL), SHB, Sacombank (STB), SeABank (SSB), Chứng khoán SSI (SSI), Chứng khoán Kỹ Thương - TCBS (TCX), Vinamilk (VNM), Chứng khoán Vietcap (VCI), Vietjet (VJC), MSB, Vincom Retail (VRE), Vinpearl (VPL), Chứng khoán VIX (VIX), VNDirect (VND) và Chứng khoán VPS (VCK).

Nếu mở rộng sang FTSE Total-Cap, ngoài nhóm Large Cap, Mid Cap, Small Cap thì có thêm Micro Cap, số lượng cổ phiếu Việt Nam được thêm mới lên tới 117 mã. Ngoài 27 cổ phiếu thuộc FTSE All-Cap, FTSE Russell xếp thêm 90 cổ phiếu Việt Nam vào nhóm Micro Cap.

Song song, 6 cổ phiếu VCB, VIC, VHM, BID, HPG và VPB đồng thời được thêm vào FTSE All-World , chỉ số tập trung vào nhóm Large Cap và Mid Cap. FTSE All-World là một trong những chỉ số toàn cầu quan trọng nhất thuộc hệ thống GEIS, hiện bao phủ hàng nghìn cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa tại các thị trường phát triển và mới nổi trên thế giới. Theo FTSE Russell, việc nâng hạng sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 49 tham gia FTSE All-World.

FTSE Russell đã xác nhận nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên Secondary Emerging Market, có hiệu lực từ khi thị trường mở cửa ngày 21/9/2026. FTSE Russell cho biết Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, sau những thay đổi về khả năng tiếp cận thị trường, cơ chế non-prefunding và mô hình kết nối với các nhà môi giới toàn cầu.

Theo lộ trình của tổ chức xếp hạng, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số toàn cầu sẽ không thực hiện toàn bộ trong một lần mà được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027. Cách thức này nhằm hạn chế tác động lên thanh khoản và giúp dòng vốn theo các chỉ số có thời gian phân bổ vào thị trường.

FTSE GEIS là một trong những hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu lớn, bao phủ hơn 19.000 chứng khoán vốn hóa lớn, vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại hàng chục thị trường phát triển và mới nổi. Các chỉ số thuộc hệ thống này được sử dụng rộng rãi làm benchmark cũng như cơ sở tham chiếu cho nhiều quỹ đầu tư thụ động và ETF quốc tế.

Theo thông báo của FTSE Russell, các thay đổi trong kỳ rà soát sẽ có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa ngày 18/9/2026, tương ứng chính thức áp dụng từ thứ Hai, ngày 21/9/2026. FTSE Russell cũng lưu ý danh mục công bố vẫn có thể được điều chỉnh đến hết ngày 4/9 và được coi là cuối cùng kể từ ngày 7/9/2026.